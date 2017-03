Un mort i dos ferits en un accident al local d'assaig dels Xiquets del Serrallo

3 de 7 amb el pilar al mig dels Xiquets del Serrallo, per tancar la seva actuació a la diada de Santa Tecla.

Un membre dels Castellers de Gavà de 51 anys és la víctima mortal de l´accident al local d´assaig dels Xiquets del Serrallo. L´avís del sinistre s´ha rebut a les 11.27 hores d´aquest dissabte a la nau T4 del Moll de Costa, a tocar de l´Autoritat Portuària. Segons les primeres informacions, membres de la colla tarragonina estaven desmuntant una xarxa de seguretat del recinte d´assaig juntament amb altres integrants de la colla castellera de Gavà quan ha passat el sinistre.

Segons els Bombers, s´hauria produït la caiguda d´una estructura metàl·lica retràctil i ha esclafat tres persones. Una d´elles ha mort mentre que els altres dos han quedat ferits –un de greu i l´altre menys greu- i han estat evacuats a l'Hospital Joan XXIII i Santa Tecla de Tarragona. Aquests dos ferits, de 52 i 50 anys, són els presidents d´ambdues colles, els Castellers de Gavà i els Xiquets del Serrallo.

De fet, els Xiquets del Serrallo van celebrar ahir divendres l´últim assaig en aquesta nau T4 del Moll de la Costa –local provisional des de l´agost del 2014- i s´estaven traslladant en un altre local al número 1 del mateix Moll de la Costa, a l´edifici de l´antic fitosanitari. Segons sembla, els castellers de Gavà havien mostrat interès en adquirir la xarxa d´assaig i l´accident s´ha produït quan –en el desmuntatge- l´estructura metàl·lica que la suportava ha cedit. Segons els Bombers, es tracta d´una "estructura metàl·lica, pesada, plegable i sobre rodes".

Fins al lloc s´han desplaçat tres dotacions dels Bombers, cinc patrulles dels Mossos d´Esquadra, quatre ambulàncies del SEM, i efectius de la guàrdia urbana de Tarragona, de la Policia Portuària i de Protecció Civil.

El conseller d´Interior, Jordi Jané, es trobava per la zona i s´ha volgut acostar al lloc dels fets per interessar-se per l´estat dels ferits i conèixer els detalls d´aquest malaurat accident. L´alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha explicat que els fets han passat quan els membres de les dues colles castelleres estaven recollint una xarxa de seguretat i la seva estructura metàl·lica al local d'assaig, amb l'objectiu de traslladar-la a Gavà.

Segons ha explicat a Catalunya Informació, es tracta d'una operació habitual d'intercanvi de materials entre colles castelleres, previst per a la setmana vinent. En un moment donat l'estructura "se'ls ha vingut a baix" i un casteller de la colla de Gavà ha resultat mort. Els dos castellers que han resultat ferits són els caps de les colles de Gavà i dels Xiquets del Serrallo.