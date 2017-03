Jutjaran una noia de Banyoles acusada d'haver-se instruït ella mateixa en gihadisme

L'Audiència Nacional jutjarà una jove de Banyoles acusada d'haver-se instruït ella mateixa en gihadisme. Segons avança el diari El Punt Avui, va ser el pare de la noia qui va alertar a la policia al veure que la seva filla va decidir deixar els estudis de secundària i va fugir de casa amb destinació a Síria, quan encara era menor d'edat. A la jove, però, la van acabar localitzant a Algèria i ara serà jutjada per un cas d'autoadoctrinament amb finalitats terroristes, un supòsit delictiu nou, i que comporta un mínim de dos anys de presó. Malgrat tot, s'espera que la fiscalia sol·liciti per la noia una pena de treballs en benefici de la comunitat.

Una jove banyolina serà jutjada per l'Audiència Nacional acusada d'haver-se instruït en gihadisme ella mateixa quan era menor d'edat. La noia, que estava perfectament integrada al municipi, va decidir marxar a Síria a finals del 2015. Va ser aleshores quan el seu pare, que sospitava que la seva filla pretenia allistar-se a Estat Islàmic, va posar en alerta a la policia. A partir de la denúncia, es van revisar les diferents càmeres de seguretat per intentar esbrinar quina havia estat la ruta de la noia.

Els agents van descobrir que la jove havia agafat un autobús de línia des de Banyoles, acompanyada de la seva mare, a qui hauria amagat les intencions de marxar. La policia va aconseguir seguir el rastre de la menor fins a l'aeroport del Prat, i és allà on les càmeres de seguretat van captar com la noia embarcava en un vol amb destinació Algèria. A partir d'aquell moment i a través de la coordinació amb diversos cossos policials van aconseguir localitzar-la i la van retornar a casa seva.

En paral·lel, els agents també van escorcollar les pertinences de la noia i van indagar en el seu ordinador. Un cop rastrejat van poder veure que la jove havia visitat diverses pàgines relacionades amb Estat Islàmic. Per tot plegat, l'Audiència Nacional jutjarà a la noia per un presumpte delicte d'autoadoctrinament amb finalitats terroristes, penat entre 2 i 5 anys de presó. Tot i això, s'espera que la fiscalia sol·liciti una pena de treballs per la comunitat.