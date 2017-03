França, Alemanya, Itàlia i Espanya aposten per una UE a dues velocitats

Els líders de França, Alemanya, Itàlia i Espanya han apostat aquest dilluns per una Unió Europea a diverses velocitats. "Hem de ser valents i acceptar que alguns països avancin i cooperin de manera més ràpida i més profunda", ha dit la cancellera alemanya, Angela Merkel, durant la cimera que els quatre estats celebren a Versalles. "Hem de ser capaços d´avançar a diferents ritmes", ha afirmat el president francès, François Hollande. L´italià Paolo Gentiloni ha descrit com a "normal" que la UE permeti "diferents nivells d´integració" segons les "ambicions". "A mi m´agrada l´opció de més i millor integració", ha afegit el president espanyol, Mariano Rajoy, que tot i així ha dit que Espanya "està disposada a anar més enllà en la integració amb tots els que vulguin seguir".

Hollande, Merkel, Gentiloni i Rajoy s´han reunit a Versalles per negociar una estratègia de futur per a la Unió Europea dels 27 abans de la cimera de caps d´estat i de govern que se celebra aquest dijous i divendres a Brussel·les, i especialment amb previsió a les celebracions del 60è aniversari del Tractat de Roma del proper 25 de març. A l´última trobada d´aquestes característiques per tractar les conseqüències del Brexit , organitzada a l´estiu a Ventotene, només es van trobar els líders de França, Alemanya i Itàlia, sense Rajoy.

Avançar a ritmes diferents

"Hi ha molta incertesa i molta inquietud", ha admès Hollande, que ha assegurat que els líders europeus no es poden "quedar de braços creuats" i han de "repensar el Tractat de Roma" que va servir de llavor per a la UE. "Tenim la responsabilitat d´alçar la veu", ha dit Hollande, que ha defensat que Europa no pot "fer marxa enrere" i que "l´status-quo tampoc pot ser la solució".

"Faig una crida per establir una nova forma de cooperació diferenciada, de manera que alguns països puguin anar més lluny", ha remarcat Hollande. "Hem de mostrar solidaritat a 27 però també ser capaços d´avançar a ritmes diferents", ha afegit. Com la resta de líders, el francès ha destacat, especialment, la necessitat de cooperar en matèria de Defensa, Exteriors, Immigració o Seguretat Interior.

En la mateixa línia, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha defensat aquesta opció dient que cal ser "valents" i "acceptar que alguns països avancin i cooperin de manera més ràpida i més profunda". "Aquesta cooperació diferenciada ha d´estar oberta a altres membres que hi vulguin participar, però hi ha països que han de poder avançar més ràpid", ha remarcat, apostant per una "Europa més coherent" i "més forta" on també es "preservin la diversitat regional" i "les tradicions".

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, ha dit que Roma opta per "una Europa més integrada que permeti diferents nivells". "És normal que els països puguin tenir ambicions diferents, i és normal que la UE pugui donar respostes diferents a les diverses ambicions", ha afirmat. En aquest sentit, Gentiloni ha dit que a la cimera del 25 de març a Roma la UE ha de "reprendre el seu camí" i fer-ho "amb un objectiu clar".

Rajoy, el més ambiciós

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha admès que Espanya està "disposada" a anar "més enllà en la integració amb tots els que vulguin seguir". Amb tot, ha matisat que la seva opció preferida és la que "aposta per més i millor integració" europea perquè "en aquests moments Europa ha de mirar lluny". En aquest sentit, el president espanyol ha remarcat que ell creu que és "imprescindible" aprofundir en "la coordinació de les polítiques econòmiques" per tenir unes economies més "competitives". A més, també ha parlat d´una unió fiscal i de l´existència "d´un pressupost europeu".