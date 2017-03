Dos nens i la mare passen la nit amb el pare mort després d'un accident a València

Una família d'origen estranger que viatjava en cotxe per la CV-60 a l'altura de la localitat valenciana de Montitxelvo va patir un greu accident de trànsit durant la nit de dissabte passat. El turisme en què es desplaçaven va sortir de la calçada i va caure a un bancal proper. Els quatre membres de la família no van ser auxiliats fins al matí següent, quan un treballador agrícola va avisar del que havia passat a les autoritats.

La família resideix a la localitat d'Ontinyent i anaven de camí al seu domicili. El pare -de 36 anys d'edat- va morir a causa del xoc i la seva dona va patir ferides d'importància. Al seu torn, els dos petits també van resultar greument ferits i van romandre tota la nit al costat del cadàver del seu pare i el cos ferit de la seva mare, de 27 anys d'edat.

Davant el caire de les lesions sofertes, la nena va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital La Fe, segons han informat des del Centre de Gestió de Trànsit i Emergències de la Generalitat.

El sinistre va tenir lloc al quilòmetre 20,8 de la carretera provincial, on va bolcar el cotxe amb els quatre ocupants a l'interior. Mare i filla van quedar atrapades dins del vehicle. El fill, però, va ser trobat fora del cotxe en estat de xoc. Els tres van ser rescatats per bombers del Consorci Provincial i tractats per efectius sanitaris desplaçats al lloc.