Denuncien un menor per bolcar amb el cotxe que conduïa sense carnet i begut a Molins de Rei

Els Mossos d´Esquadra han denunciat penalment un noi de 17 anys per bolcar amb el cotxe que conduïa sense carnet i begut. El denunciat és un menor veí de Barcelona i de nacionalitat espanyola. L´accident es va produir diumenge passat a dos quarts de set del matí quan una patrulla dels Mossos d´Esquadra va socórrer un accident al quilòmetre 4,8 de la carretera BV-1468, al terme municipal de Molins de Rei (Baix Llobregat). Els agents es van trobar un turisme de gamma alta bolcat i creuat enmig del carril de circulació i tres menors il·lesos fora del vehicle.

Un cop comprovat el fet que no hi havia ferits com a resultat de l´accident, els mossos van sotmetre el conductor, que anava sense carnet, a la prova d´alcoholèmia. El resultat va ser de 0,46 mg/l, tres vegades més de la taxa permesa per a ell que és de 0,15 mg/l en tenir llicència de ciclomotor i ser novell.

Els agents es van fer càrrec dels tres menors i, posteriorment, els van lliurar als seus pares, un dels quals era el titular del cotxe i no tenia coneixement que li havien agafat el vehicle accidentat. Els mossos van denunciar penalment el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques amb resultat d´accident i per conduir sense haver obtingut mai la llicència de conduir corresponent.