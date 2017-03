El president de Foment del Treball reclama un pacte per a un «nou Estatut»

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha reclamat aquest dimarts en una conferència a Madrid "una proposta" de l´Estat per a Catalunya que –segons ha dit- doni resposta al "terç" de la societat catalana que "té dubtes" a l´entorn del procés. Segons Gay de Montellà, aquesta proposta es podria substanciar per la via d´un acord per a un nou Estatut de Catalunya que els catalans votarien en referèndum. En aquest marc, ha recordat la reivindicació del pacte fiscal, la necessitat d´inversions en infraestructures i a Rodalies i també un reconeixement explícit de la "identitat" catalana. Són elements "absolutament necessaris", ha dit, per a la recuperació de les relacions entre Catalunya i Espanya.

Ha fet aquestes manifestacions en una conferència política a Madrid a la que ha assistit el president de la CEOE, Joan Rosell, i diversos representants empresarials de l´Estat, així com l´expresident de la Generalitat José Montilla i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell.

Segons Gay de Montellà, el conflicte polític i institucional entre Catalunya i Espanya s´ha d´abordar des del " diàleg, la negociació i el pacte" per "superar" la crisi política actual. "Hi ha formules jurídiques", ha dit, sempre que hi hagi "voluntat política de fer una proposta".

Segons Gay de Montellà, aquest pacte "segurament vindria per un nou Estatut de Catalunya" que permeti superar la situació generada per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, que "va generar distància" entre la societat catalana i l´Estat.

"No seria difícil pensar que dins d´un pacte es podria ordenar un nou Estatut i els catalans com jo el votaríem en un referèndum", ha sentenciat.

Per aquest motiu ha reclamat a l´Estat que transiti la via del "respecte per la identitat catalana" i aposti per "fer una proposta en el camp fiscal, la llengua, la cultura i els sentiments".

També ha reivindicat les inversions al Corredor Mediterrani i ha criticat el "dèficit d´inversió" de l´Estat a Catalunya, a més de lamentar que les obres de desdoblament de la N-II per Girona i la N-340 avancin a un ritme lent.

Per que fa a la possible aplicació de l´article 155 de la Constitució a Catalunya, ha assegurat que aquesta és una formula que "ningú desitja" i que no s´ha de convertir en una arma política. "Això està per no ser aplicat, com l´exèrcit, que no és per atacar, sinó perquè en tot cas es defensés, però perquè precisament ningú ens ataqui, però no és un element de conquesta. Ha de ser reactiu, no proactiu", ha sentenciat.