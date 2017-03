Un jove apallissa a la seva parella menor d'edat al mig del carrer

La Policia Nacional va detenir el passat dia 1 de març a un jove bolivià de 26 anys d'edat que va propinar una pallissa a la seva parella sentimental de 17 anys d'edat al mig del carrer de Benidorm.

La investigació va començar el passat dia 27 de febrer. La Policia va rebre en dependències policials una denúncia en relació a un presumpte delicte de danys, per la qual cosa es va iniciar una investigació policial que per sorpresa dels agents va culminar en un brutal cas de violència de gènere.

Fruit de la investigació els agents van visualitzar a través d'una càmera de seguretat unes imatges que registraven una violenta agressió d'un home cap a una dona. L'home colpejava a la seva víctima en repetides ocasions, donant-li cops de peu i cops de puny en diverses parts del seu cos, provocant que la noia caigués a terra en més d'una ocasió, on l'atacant no va cessar en el seu afany de colpejar-la.

Davant aquests fets, es va fer càrrec de la investigació la Unitat d'Atenció i Família de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Benidorm, doncs a vista del document gràfic els agents es trobaven davant d'un presumpte cas de violència de gènere.

En el transcurs de la investigació, es va poder esbrinar que es tractava d'una parella de joves, composta per un home de 26 anys d'edat i per una menor de 17 anys d'edat, l'agressor bolivià i la víctima de la República Txeca.

Un cop es van concretar les identitats, es va establir un dispositiu per a la localització de les dues persones, procedint els agents a la detenció de l'home per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.

La víctima, menor d'edat, un cop informada dels seus drets en matèria de violència de gènere i després de rebre l'assistència especialitzada, va quedar ingressada al Centre de Recepció de Menors d'Alacant, per trobar-se en situació de desemparament.

La menor patia una forta dependència emocional respecte al seu agressor

Tal com és habitual en aquest tipus de víctimes de violència de gènere, la menor mostrava una forta dependència emocional respecte a l'agressor, motiu pel qual no va voler formular denúncia ni emprendre accions civils ni penals contra aquest, arribant a manifestar que l'agressió havia estat consentida per ella, ja que no existien denúncies prèvies ni antecedents policials entre la parella.

Malgrat les seves manifestacions, la Unitat de la Família i Dona de la Comissaria de Benidorm, va procedir d'ofici a la detenció del presumpte autor i a donar un tracte prioritari a la víctima tenint en compte la contundència de l'agressió i l'especial vulnerabilitat d'aquesta, al tractar-se d'una menor en situació de desemparament.

Tot i la negativa de la víctima de prendre cap d'acció legal contra el seu agressor des de la Fiscalia es va sol·licitar una ordre d'allunyament de dos anys respecte a la seva parella.

El detingut, va passar a disposició judicial en el matí del 3 de març, on van acordar entre altres mesures una ordre d'allunyament a favor de la víctima.

La denúncia en aquest tipus de delicte és crucial

Per evitar episodis lamentables com aquest i altres semblants que poden arribar a ser mortals cal que les víctimes denunciïn com més aviat tot tipus de maltractament, perquè les diverses institucions que lluiten contra aquest tipus de xacra puguin intervenir i evitar desgràcies futures.

Des de la Comissaria Provincial d'Alacant, i especialment a través de la tasca que desenvolupa la policia nacional a través la Delegació Provincial de Participació Ciutadana a la ciutat, s'està potenciant en nombre de xerrades a les diferents institucions de lluita contra la violència sobre la dona de la província a fi a prevenir la comissió d'aquest tipus de delictes.