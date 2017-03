«Ferrovial feia donacions perquè els diners anessin a CDC a canvi d'obra pública»

Millet, de perfil, declarant al judici del Cas Palau en una de les pantalles per on es segueix el judici.

Millet, de perfil, declarant al judici del Cas Palau en una de les pantalles per on es segueix el judici. ACN

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha admès avui que la constructora Ferrovial va pagar comissions il·legals per l'adjudicació d'obra pública a CDC a través de l'entitat cultural, tot i que ha dit desconèixer si alts càrrecs del partit estaven al corrent d'aquesta trama.

Millet ha estat el primer dels acusats del judici pel saqueig del Palau de la Música que ha declarat davant la sala de l'Audiència de Barcelona que jutja el cas, en un interrogatori en el qual només ha acceptat respondre les preguntes del fiscal i de la seva defensa.

En principi, Millet ha admès que va carregar al Palau de la Música despeses particulars, des d'obres a les seves cases o viatges fins als casaments de les seves filles, però ha cenyit el desviament de fons a la carta de confessió que va remetre al jutge el 2009, quan va reconèixer haver-se quedat prop de 3 milions de l'entitat cultural.

Més enllà d'aquesta confessió, el saquejador confés del Palau de la Música ha admès que l'entitat cultural va servir d'intermediària per al pagament de comissions il·legals de Ferrovial a la constructora CDC a canvi de l'adjudicació d'obres públiques, comissions que assegura es van lliurar en mà almenys a l'extresorer del partit ja difunt Carles Torrent, al qual després va succeir Daniel Osàcar.

El saquejador confés del Palau ha dit desconèixer si els càrrecs de CDC, més enllà dels seus tresorers, estaven al corrent dels pagaments de comissions, encara que ha precisat: "suposo que sí, però no sé, és una opinió meva".

Millet ha reconegut que les comissions lliurades per la constructora Ferrovial se les repartia amb CDC, que es quedava amb un 2,5% de les comissions mentre els exresponsables del Palau es quedaven un altre 1,5%: un 1% per a ell i la resta per a la seva mà dreta Jordi Montull.

"No ho vaig dir en la meva confessió però aquesta és la veritat", ha recalcat Fèlix Millet, que ha precisat que el pagament de comissions il·legals es va prolongar "durant molts anys" i ha assenyalat que les quantitats a pagar les decidien la constructora d'acord amb CDC.

"Convergència sabia que Ferrovial donava aquests diners a canvi que se li adjudiqués obra pública, les interioritats de CDC no les conec", ha asseverat.

Fèlix Millet ha afirmat que el seu únic contacte respecte al pagament de les comissions va ser amb Torrent, mentre que Osàcar es relacionava habitualment amb la seva mà dreta Jordi Montull, encara que ha revelat que l'extresorer de CDC -per a qui la Fiscalia demana set anys i mig de presó- és el "Daniel" que figura en la documentació confiscada al Palau de la Música vinculada al pagament de comissions.

L'acusat ha afegit que no recorda si es va reunir amb algun altre responsable de CDC per tractar de les suposades comissions en el temps transcorregut entre la mort de Carles Torrent, ocorreguda el 2005, i el nomenament de Daniel Osàcar com a successor: "Diria que no, em puc equivocar però no crec que m'equivoqui".

Concretament, ha dit no saber res d'una reunió a la qual ha al·ludit el fiscal a la cafeteria de l'hotel Diplomatic de Barcelona, a l'abril del 2005, en la qual a més dels saquejadors confessos haurien participat l'exdiputat de CDC Jaume Camps i l'exconseller de Justícia Germà Gordó, el nom dels quals relacionen els investigadors del cas 3% amb el presumpte pagament de comissions d'empreses a la formació.

Millet ha dit que desconeixia si el pagament de les presumptes comissions es va vehicular a CDC a través de facturació falsa d'empreses proveïdores de la formació, però ha reconegut que els convenis que el Palau de la Música va signar amb la fundació Trias Fargas afí a Convergència (actual CatDem) van servir per emmascarar les comissions pagades per Ferrovial per l'adjudicació d'obra pública.



Millet: «Va ser un error meu brutal, ho lamento molt, em sento culpable»

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha admès avui que va desviar fons de l'entitat cultural per a obres a casa seva i viatges i que es va adjudicar amb la seva mà dreta Jordi Montull retribucions extres milionàries, cosa que ha considerat van ser "errors" pels quals s'ha disculpat.

Millet és el primer dels acusats que presta avui declaració en el judici pel saqueig del Palau de la Música, a proposta de la Fiscalia, en un interrogatori en el qual només ha acceptat contestar les preguntes del ministeri públic i dels seus advocats.

Com ja va fer en la carta que va remetre al jutjat en esclatar l'escàndol, l'acusat ha admès que va carregar als comptes de la Fundació Orfeó Català obres al seu domicili, però ha insistit que, fins on ell sap, aquestes factures mai van ser pagades amb fons del Consorci del Palau de la Música, que vehicula les subvencions públiques destinades a l'entitat cultural.

"Em vaig equivocar", ha assenyalat repetidament Millet després d'admetre que va desviar fons del Palau de la Música a les obres dels seus domicilis, al pagament d'alguns dels seus viatges i als casaments de les seves filles, cerimònies que, no obstant això, ha precisat que també entenia que feien publicitat del Palau de la Música.

L'expresident de la Fundació ha reconegut també que amb la seva mà dreta es van adjudicar retribucions extres milionàries durant anys, que van cobrar a través d'empreses administrades per les seves esposes, però ha apuntat que mereixia aquest augment salarial per haver aconseguit reflotar l'entitat cultural quan aquesta estava a punt de la fallida.

Fèlix Millet s'ha desmarcat del dia a dia comptable en el finançament de l'entitat cultural, que ha atribuït al que fou la seva mà dreta, Jordi Montull.