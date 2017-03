Millet preveu desmarcar-se de la gestió del Palau davant del jutge

El saquejador confés del Palau de la Música Fèlix Millet preveu desmarcar-se davant el tribunal de la gestió financera de l'entitat cultural, en una declaració que estarà condicionada pel que prèviament hagin afirmat la seva exmà dreta, Jordi Montull, i l'exdirectora financera del Palau de la Música Gemma Montull.

Segons van informar fonts judicials, en la vigília de l'esperada declaració avui dels Montull i de Millet, l'expresident del Palau de la Música preveu centrar la seva declaració d'avui a deixar clar que no portava les gestions financeres del Palau durant els anys en els quals va estar al capdavant de la institució.

Millet modularà la seva declaració, segons les fonts, en funció del que revelin prèviament davant el tribunal Jordi Montull i la seva filla Gemma, que estan negociant amb la Fiscalia per obtenir una rebaixa substancial de condemna a canvi de delatar CDC en el suposat finançament irregular a través del Palau de la Música.

Després d'esclatar el cas Palau, fa vuit anys, Millet i Montull, que havien estat estrets col·laboradors, es van distanciar en l'àmbit personal i, encara que inicialment van compartir el mateix despatx d'advocats, finalment van optar per diferents vies de defensa.

Segons el guió previst, la primera a testificar avui serà l'exdirectora financera del Palau Gemma Montull, que la setmana passada va lliurar a la sala un document en el qual detalla l'origen i destí de 22 reintegraments en efectiu per valor de 3,2 milions d'euros que va efectuar entre març del 2004 i del 2007 d'un compte de Caixa Manresa i que sostéque van servir per pagar despeses de Fèlix Millet.

Després de Gemma Montull, declararà el seu pare, Jordi, que dilluns va anunciar que ratificarà el que digui la seva filla, que segons la seva versió «no tenia ni firma, no tocava diners». «Havia entrat al Palau feia tres anys, quan això estava en marxa, i el que va voler va ser arreglar-ho», va afirmar aquest dilluns Jordi Montull sobre la seva filla.

Millet, que segons les mateixes fonts està a l'expectativa del que diguin els Montull en el judici davant el tribunal, no té previst en principi desmentir-los però tampoc implicar CDC en l'espoliació de la institució cultural, segons la seva germana petita, Pat.



«No és cap divertiment»



La consellera de la Presidència, Neus Munté, va assegurar ahir que el Govern afronta amb «absoluta tranquil·litat» el judici del cas Palau de la Música, encara que va reconèixer que «cap judici és un divertiment per a ningú».

I la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, va confirmar que el promotor de l'hotel del Palau de la Música ha reiniciat els tràmits per construir-lo i ha plantejat un pla especial i un pla de millora urbana que l'Ajuntament està estudiant. Janet Sanz va recordar, però, que hi ha un consens ampli i posicionaments del ple en contra de la construcció d'aquest hotel, i va apuntar que treballaran amb la Generalitat per recuperar el planejament vigent abans de la modificació del Pla General Metropolità que permetia fer l'hotel.