Troben una cinquantena d'animals morts en una granja a les Masies de Roda

Els Agents Rurals han trobat una cinquantena de cadàvers d'animals en una granja a les Masies de Roda (Osona) "en condicions pèssimes", segons han confirmat des del Departament d'Agricultura. Els fets van passar aquest dimarts quan els Agents Rurals van rebre un avís de la Protectora d'Animals d'Osona alertant dels fets. Els agents es van desplaçar a la granja acompanyats d'un veterinari que va confirmar les morts i va apuntar que la causa havia estat la inanició de les bèsties. Entre els animals sense vida s'hi van trobar 26 gallines, vuit conills, oques, ànecs, ovelles i cabres. Després de demanar explicacions al propietari, aquest va explicar que normalment deixava els animals a càrrec d'un parent, però darrerament per problemes familiars no se n'havien pogut ocupar. Els Agents Rurals han posat el cas en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient perquè actuï i podria ser constitutiu d'un possible delicte de maltractament animal.

Els departaments d'Agricultura i Territori també valoraran quines sancions administratives es podrien imposar al propietari de la granja.