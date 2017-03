Vaga a les escoles, aquest dijous 9 de març

Els sindicats de docents, d'estudiants i les associacions de pares i mares agrupades a la FaPaC estan cridats a fer una jornada de vaga general en el sector de l'ensenyament aquest dijous amb la derogació definitiva de la LOMCE i la reversió de les retallades com a reclamacions principals. La convocatòria és a tot l'Estat i el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ha decidit sumar-s'hi, implicant els agents a tots els nivells de l'educació, des de l'escola bressol fins a la universitat. L'objectiu és tornar a mostrar el rebuig a la llei Wert i denunciar que hi ha algunes normatives que s'apliquen a Catalunya tot i la paralització d'aspectes com poden ser el valor acadèmic de les revàlides.

Des del MUCE es considera que malgrat s'hagin paralitzat algunes mesures previstes en la llei espanyola, com poden ser les revàlides, el text continua vigent perquè encara no s'ha derogat i per tant, totes les normes que es van adaptar per complir-la, segueixen vigents, fins i tot a Catalunya. En aquest sentit, el MUCE recorda, entre altres aspectes, que la participació dels professionals, pares i mares i alumnat als centres s'ha reduït, s'han endurit el paper de les direccions de centres davant el professorat i les AMPES, i la religió continua sent una matèria curricular i avaluable mentre les matèries artístiques han perdut valor.

Hi haurà d'haver mínim un mestre per cada quatre aules



Per la vaga, el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims que obliguen als centres escolars a garantir la presència d'un determinat nombre de docents, per atendre els estudiants que hi acudeixin. Així, a les escoles d'infantil i primària, hauran de ser-hi un membre de l'equip directiu i un mestre per cada quatre unitats docents. A les escoles d'educació especial, el docent haurà de fixar-se per cada 3 grups. A les escoles bressol, i als serveis de menjador, cal que hi hagi un terç de la plantilla habitual. Treball també recomana que els serveis mínims els compleixin treballadors que no tenen previst exercir el dret de vaga.

Manifestació, a Barcelona, a les 12 del migdia



La jornada reivindicativa culminarà amb una manifestació a les quatre capitals de demarcació. A Barcelona, la mobilització està prevista per les 12 del migdia a la plaça Universitat i acabarà davant la delegació del govern espanyol.

Els sindicats de docents, que van desconvocar fa just un mes, una vaga per reclamar millores laborals després d'arribar a un acord amb Ensenyament per incorporar més de 5.000 mestres el curs vinent, defensen la convocatòria d'aquest dijous precisament per lluitar contra una llei que consideren ''segregadora, privatitzadora i espanyolitzadora''.

Cas a banda és el del sindicat UGT, que si bé fa una crida a la comunitat educativa perquè se sumi a les mobilitzacions, puntualitza que el seu sector d´Educació ha decidit no sumar-se a la convocatòria de vaga estatal, en el marc dels acords recents amb el Departament d´Ensenyament i de les mobilitzacions convocades en els darrers mesos a Catalunya.