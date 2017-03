El valencià dels dos mil tumors, detingut per estafa amb la seva malaltia

La Policia Nacional ha detingut aquest matí a Paco Sanz, el valencià que demanava ajuda per sotmetre's a tractaments mèdics per patir fins a 2.000 tumors al seu organisme.

Els agents han acudit al seu domicili, al carrer Àngel Guimerà de la Pobla de Vallbona, per a procedir al seu arrest pels presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda i blanqueig de capitals, segons fonts policials. També han estat detinguts els seus pares pels mateixos delictes.

Sanz, de 46 anys, ha estat conduït a dependències policials i hores després ha estat traslladat de nou al seu habitatge per procedir a un registre. Les investigacions es van iniciar a la Comissaria de Pont de Vallecas, segons les mateixes fonts.

Després del registre a l'habitatge del suposat estafador, els investigadors s'han dirigit al xalet dels seus pares en la urbanització Les Cims de la Pobla de Vallbona.

Suposadament, Sanz va dir patir la síndrome de Cowden des de 2008. Va explicar que va començar a perdre pèl darrere del cap a una velocitat vertiginosa i que, després de quedar-se sense celles, va acudir a l'hospital General on li van advertir que allò era molt més seriós que una simple alopècia i que podria tractar-se de càncer. Alhora, ha assegurat que la cara se li va omplir d'un munt de bonyets i vesícules internes pels seus tumors.

A partir d'aquí, va començar una croada per recollir fons en la qual va recaptar milers d'euros que, de confirmar-se l'estafa, seria una nova versió del cas Nadia.

Webs, xarxes socials i esdeveniments

A les xarxes socials, Paco Sanz sol·licitava ajuda per rebre tractament perquè assegurava portar anys patint la síndrome de Cowden. "Aquesta malaltia m'ha generat prop de dos mil tumors. No obstant això, intento fer el meu dia a dia el més normal possible. He esgotat els meus recursos i els de la meva família per pagar el tractament. Les autoritats m'ignoren", proclama en el seu compte de Facebook.

Així mateix, assegurava estar fent "tot el possible per salvar la meva vida i l'única opció experimental està als EUA. Gràcies a persones com tu, podré seguir amb el tractament, potser curar-me o fins i tot pot ser que es trobi una cura que pugui ajudar a altres", afegeix.

I demanava ajuda a través de missatges a un número de telèfon i de www.ayudapcasosanz.com. Així mateix, l'Associació Paco Sanz per a la Recerca de la Síndrome de Cowden Espanya oferia als col·legis, col·lectius d'empreses, hospitals o grups xerrades sobre superació "i mai donar-te per vençut davant els problemes de la vida".