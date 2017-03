Westminster crearà un grup parlamentari sobre Catalunya

El Parlament britànic oficialitzarà el proper 14 de març la creació d´un grup de discussió sobre Catalunya. L´anomenat All-Party Parliamentary Group (APPG) el formen 20 diputats dels principals partits amb representació a la Cambra dels Comuns, des dels conservadors fins als laboristes passant pels liberal-demòcrates, el Partit Independentista Escocès (SNP) i el Partit Nacionalista Gal·lès, Playd Cymru. La iniciativa es va començar a gestar al desembre, quan el Delegat de la Generalitat al Regne Unit, Sergi Marcén, va ser convidat a explicar el procés català a Westminster. El diputat de l´SNP George Kerevan, crític amb la judicialització del cas català, ha estat un dels impulsors del grup.

Entre els membres de l´All Party Parliamentary Group on Catalonia hi ha sis diputats de l´SNP, són George Kerevan, Douglas Chapman, Martin Docherty-Hughes, Margaret Ferrier, Chris Law, Tommy Sheppard. Lord Jones of Cheltenham, Lord Rennard i la baronessa Garden of Frognal seran els representants del liberal-demòcrates. El Partit Nacionalista Gal·lès, Playd Cymru, hi aportarà dos diputats, Lord Wigley i Hywel Williams, el mateix nombre que el partit conservador, que hi tindrà Sir David Amess i Pauline Latham com a representants. Hi haurà també dos laboristes, el diputat Roger Godsiff i Chris Bryant. Els social-demòcrates també hi seran presents, a través de Mark Durkin i Margaret Ritchie i hi haurà també una diputada independent, Natalie McGarry.

S´espera que el grup es reuneixi com a mínim dues vegades l´any i té l´obligació de restar obert a la incorporació de qualsevol diputat o senador britànic que mostri interès en aquesta qüestió.