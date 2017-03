L'exdirectora general del Palau: «Com havíem de sospitar, si tot anava de meravella?»

L'exidirectora general del Palau de la Música Rosa Garicano ha assegurat aquest dijous que ella mai va sospitar que Millet i Montull desviaven fons de l'entitat a les seves butxaques o que CDC es finançava irregularment a través del Palau, ja que la situació econòmica del Palau era molt bona i Millet era un home reconegut públicament. "Com havíem de sospitar, si tot anava de meravella, si el nostre president era vicepresident de la comissió de control de La Caixa, i l'Ajuntament de Barcelona li anava a donar la medalla d'or de la ciutat?", s'ha preguntat.

Així, ha dit que mai va veure ni sospitar que es moguessin tants diners en efectiu, i ha opinat que "si van fer alguna trama no ho devien fer davant del comitè executiu" del Consorci, on ella assistia.

"Qui ho manava tot era Millet, allà no pestanyejava ningú sense que ell ho sabés, era un super president, ho volia controlat tot", ha explicat.

Garicano ha negat conèixer l'extresorer de CDC Carles Torrent, mort el 2005, i ha dit que ha conegut a Osàcar durant el judici.

De Ferrovial, ha dit que, segons li constava, pagava poc menys de 200.000 euros anuals com a membre d'honor del patronat i com a patrocinador del concert inaugural de temporada. Preguntada pel fiscal per altres pagaments que feia la constructora a l'entitat, ha dit que l'àrea de Presidència, o sigui Millet, aconseguia patrocinis sense comentar-li a ella, però no va percebre que tingués majors contraprestacions de les que li pertocarien. "Era molt introvertit, no m'ho explicava tot", ha assegurat. Tampoc el seu interlocutor a Ferrovial, Juan Elizaga, també acusat, li va dir que aportessin més diners dels que a ella li constaven. Tampoc tenia gaire relació amb Jordi ni Gemma Montull.

Garicano ha explicat que ella gairebé no tenia poder de decisió dins del Palau, sinó que només era una de les vocals de l'Orfesó, no tenia vot dins del Consorci i a la Fundació es dedicava només al mecenatge, patrocini, màrqueting, publicitat i relacions públiques. El 2007, però, la van nomenar patrona i membre de la comissió delegada de la Fundació. Cobrava sou del Consorci i de la Fundació, de poc més de 100.000 euros anuals nets, incloent la part fixa i la variable en funció dels patrocinis obtinguts. Tot i el càrrec de directora general, ha dit que mai ha tingut "poders, ni firma, ni targeta de crèdit, ni responsabilitats econòmiques ni poder de decisió".