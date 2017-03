Montull diu que la comissió va passar del 3 al 4% perquè «CDC volia més diners»

L'exdirector administratiu del Palau de la Música Jordi Montull ha ratificat aquest dijous que Ferrovial va pagar comissions a CDC a canvi d´obra pública a través de la institució musical. De fet, durant la seva declaració al judici del 'cas Palau', Montull ha explicat que inicialment la comissió era del 3%, però que després va passar a ser del 4% perquè "CDC volia més diners". Qui va ser mà dreta de Millet ha afegit que no sap si algun altre dirigent de la formació per sobre d´Osàcar coneixia les irregularitats, ja que ell només coneixia l´extresorer. A l'inici de la seva declaració, Jordi Montull s'ha adherit a tot el que va dir la seva filla, Gemma Montull, ratificant així també l'espoli del Palau.

«La meva filla no tenia capacitació per resoldre res, l'únic que manava allà era Millet»

L'exdirector administratiu del Palau de la Música Jordi Montull s'ha adherit a tot el que va declarar la seva filla, Gemma Montull, en la seva declaració durant el judici del 'cas Palau'. En respostes al fiscal, Montull ha assegurat que la seva filla "no tenia capacitació per resoldre res" dins de la institució musical, on Millet era "l'únic que manava allà". "Ella no tenia ni poders ni firma ni res", ha reblat. Montull ha admès que era la "mà dreta" de Millet i que l'anomenaven "el bomber", perquè solucionava "els problemes que hi podia haver". Sobre les obres a la casa de Gemma Montull pagades amb diners del Palau, Jordi Montull ha dit que va ser responsabilitat seva, perquè li va dir que "li regalava".