Què opinen els polítics del PDeCAT a la Catalunya Central sobre el "Cas Palau"?

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva exdirectora financera Gemma Montull han acusat CDC de finançar-se amb comissions de Ferrovial a través de l'entitat cultural mitjançant pagaments en metàl·lic, convenis amb la seva fundació afí i factures falses en la confecció de les quals hauria intervingut el partit. A més, l'exdirector administratiu Jordi Montull ha ratificat aquest dijous que Ferrovial va pagar comissions a CDC a canvi d´obra pública a través de la institució musical. De fet, durant la seva declaració al judici del 'cas Palau', Montull ha explicat que inicialment la comissió era del 3%, però que després va passar a ser del 4% perquè "CDC volia més diners".

Davant de la polèmica aixecada per les declaracions en el marc del judici del "Cas Palau", Regió7 ha pogut parlar amb diferents personalitats del PDeCAT a la Catalunya Central, com Jordi Serracanta (Regidor i últim president de CDC a Manresa), David Font (president del Consell del Berguedà i alcalde de Gironella), Ramon Minoves (Regidor de Berga per CiU), Marc Barbens (President PDeCAT Solsonès) i Joan Costa (Alcalde de Rajadell per CiU), que han donat la seva visió dels fets.

Jordi Serracanta: «Cal esperar la sentència»

Jordi Serracanta és regidor a Manresa i el darrer president del comitè local de CDC abans que es formés el PDeCAT. Diu que cal esperar la sentència del cas abans de fer valoracions i que el Partit Demòcrata s´ha posicionat «radicalment en contra de la corrupció. Fa fàstic i és inadmissible. La meva trajectòria personal i política va en aquesta línia».



David Font: Tallar tota ombra de corrupció

«No ho he seguit detalladament [la declaració de Fèlix Millet]. Però si es confirma el que s´ha dit i tothom es ratifica, s´hauran de prendre decisions, encara que siguin dures i molt doloroses. Els nous dirigents del Partit Demòcrata no volem cap ombra de dubte de corrupció i caldrà tallar d´arrel cap cosa que pugui demostrar-se que ha passat com s´explica».



Ramon Minoves: Esperar la decisió del jutge

«Hem d´esperar que el jutge acabi tot el procediment que hi ha en marxa [respecte del judici del cas Palau i les declaracions de l´expresident de la fundació del Palau de la Música, Fèlix Millet, en què aquest va apuntar al presumpte finançament il·legal de CDC]. És un testimoni, però ha de ser el jutge qui acabi determinant els fets».



Marc Barbens: Queda lluny del nou projecte

«Hi ha un judici en curs i unes persones que s´estan defensant legítimament, malgrat que cal esperar que es pugui treure l´aigua clara del que realment hi ha. Per als nous líders que emprenem el nou projecte del PDeCAT és quelcom que ens queda molt lluny, s´està parlant de fa molts anys. Tinc molt respecte pel procés judicial que està en marxa».



Joan Costa: No és gens agradable

«Ara mateix hi ha un procés judicial obert que cal esperar a veure de quina manera es desenvolupa però, en principi, el que s´ha pogut sentir al judici del Cas Palau avui [ahir per al lector] no és gens agradable d´escoltar. Caldrà que es jutgi i analitzar-ho. De moment, el que s´hi ha explicat, no em pot agradar, no és una cosa agradable