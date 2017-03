Aitona no para de rebre reserves per gaudir dels camps de presseguers florits

Els camps de presseguers i nectariners d'Aitona (Segrià) es troben aquests dies al punt àlgid de floració. Aquest divendres, diversos grups vinguts d'arreu de Catalunya han pogut gaudir d'aquest característic paisatge rosat amb les rutes guiades que organitza per cinquè any l'ajuntament, amb la col·laboració de voluntaris de la població, en el marc del projecte Fruiturisme, que promou la dinamització econòmica del Baix Segre tot posant en valor el patrimoni, el paisatge i la cultura d'Aitona. A les sis rutes existents per donar a conèixer la fruita i la floració dels camps d'Aitona, enguany s'hi han incorporat tres nous espais de turisme religiós. Una altra novetat és el nou web corporatiu www.fruiturisme.cat a través del qual els interessats es poden inscriure per fer les diferents rutes. L'any passat van ser 1.500 els turistes que van gaudir d'aquest espectacle de la fruita i la flor, mentre aquesta temporada la previsió és que més de 4.000 persones facin les rutes de la campanya de la flor, ja sigui mitjançant les visites guiades que s'ofereixen o pel seu compte.