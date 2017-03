Un noi sirià paraplègic a causa d'una bala participarà a la marató de Barcelona

L'Adnan Almousa, un noi sirià de 19 anys que va quedar paraplègic a causa d'una bala perduda, participarà diumenge a la marató de Barcelona per una iniciativa solidària de Catalunya Ràdio.

El noi va quedar en cadira de rodes fa cinc anys, i des d'aleshores s'entrena per córrer maratons. El programa 'Catalunya migdia' de l'emissora pública va tenir coneixement de la història i una de les seves col·laborades, l'escriptora Empar Moliner, va llençar en directe el repte de portar-lo a la marató barcelonina. Els membres del programa han aconseguit teixir una xarxa solidària que ha permès superar totes les barreres que han trobat en el camí, tant burocràtiques com econòmiques, i el jove ja és a Barcelona on s'entrena per participar a la cursa.

L'objectiu que l'emissora persegueix amb la iniciativa és crear consciència sobre la situació dels desplaçats per la guerra a Síria.