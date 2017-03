Puigdemont admet mancances als Bombers i es compromet a que sigui 'un cos del segle XXI'

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admès que hi ha mancances al cos de Bombers però ha assegurat que el Govern ja treballa per solucionar-les, amb el pla estratègic que invertirà més de 200 MEUR fins al 2022. "És evident que detectem que hi ha coses que hem de millorar, però això hem començat a posar en solfa el pla perquè necessitem que els Bombers siguin un cos modern adaptat als desafiaments del segle XXI", ha assegurat. Puigdemont ha presidit aquest divendres l'acte de lliurament de les medalles d'honor i diplomes del cos, que s'ha celebrat a Figueres. S'han lliurat reconeixements tant a bombers com a ciutadans que han col·laborat en rescats i recerques. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha subratllat la implicació del cos exemplificant-la amb dos episodis: la recerca del nen perdut a Camós (Pla de l'Estany) i l'accident d'autocar a Freginals (Montsià). Durant l'any passat, els Bombers van fer fins a 63.672 actuacions arreu de Catalunya.

Festa patronal amb reivindicacions a l'entrada i compromisos durant els discursos polítics. Els Bombers han celebrat aquest divendres a Figueres la seva diada, la de Sant Joan de Déu, amb les entregues de les medalles d'honor i els diplomes del cos. L'acte, que s'ha celebrat al Teatre El Jardí, ha aplegat pràcticament un miler de persones i, a més del lliurament de distincions, també ha servit per presentar públicament el nou himne del cos.

El president de la Generalitat, acompanyat del conseller d'Interior, ha presidit l'acte. Durant els discursos, tant Carles Puigdemont com Jordi Jané han volgut subratllar els valors que representa el cos: compromís i servei als altres. "Avui hi ha molta gent viva gràcies a vosaltres, que teniu una molla al cos cada cop que sona l'alarma, robeu temps al temps i doneu esperança a les persones", ha afirmat el president.

Tant Puigdemont com Jané, a més, han volgut exemplificar la tasca i la implicació del cos recordant dos episodis: la recerca del nen perdut a Camós durant el Cap d'Any del 2016 i el tràgic accident de Freginals. "Aquell dia, quan es va trobar en Jordi, tot el país va bategar amb vosaltres", ha dit el president de la Generalitat, en referència a la recerca del menor. "I en una tragèdia de grans proporcions com la de Freginals, vau demostrar el vostre compromís; tant és així que, enmig del dolor, les famílies em van traslladar la seva gratitud, i això no és fàcil", ha afegit Puigdemont.



"Posar en solfa" el pla estratègic



Durant el seu discurs, el president tampoc ha oblidat, però, que el cos de Bombers pateix mancances que cal solucionar. "Som conscients que queda camí per recórrer", ha dit. I aquí, Puigdemont també ha recordat amb què s'ha trobat en arribar al teatre figuerenc: un grup de Bombers del parc de la ciutat, esperant-lo per explicar-li les mancances que pateix l'equipament. El president els ha escoltat i s'ha compromès a tenir en compte les seves demandes.

"És evident que hi ha coses que hem de millorar; per això hem treballat i hem començat a posar en solfa el pla estratègic, calia fer-ho", ha afirmat. Carles Puigdemont ha recordat el compromís del Govern per invertir 207 MEUR en els propers cinc anys, i ha assegurat que això permetrà dotar els Bombers de l'equipament i els recursos necessaris. "Necessitem un cos modern adaptat als desafiaments del segle XXI", ha dit.



Més de 63.500 actuacions



Per la seva banda, el conseller d'Interior, que també ha fet girar part del seu discurs al voltant del pla estratègic, ha volgut posar en valor les actuacions que els Bombers van fer arreu de Catalunya durant el 2016. En total, 63.672, que inclouen "des d'apagar incendis, rescatar accidentats o gent perduda i excarcerar víctimes d'accidents de trànsit", entre d'altres.

Jordi Jané ha volgut posar l'accent en què, de totes les actuacions, 828 van ser rescats de muntanya i 455 més recerques de persones que s'havien perdut. El conseller s'ha compromès a fer que el pla estratègic del cos "passi de les paraules als fets" i ha destacat l'orgull perquè "Catalunya té uns cossos d'emergències que són referents i de primera divisió".



365 medalles d'honor



Durant la cerimònia s'han lliurat 365 medalles, a més de 43 mencions honorifiques, 41 felicitacions per reconèixer trajectòries professionals i 30 medalles d'honor per serveis excepcionals. Entre els serveis que s'han endut més distincions hi havia, precisament, aquells relacionats amb l'accident mortal de Freginals a l'autopista AP-7. S'han atorgat a títol col·lectiu 23 medalles d'honor, 24 felicitacions i tretze mencions honorífiques als bombers del parc de la zona, personal d'emergències, Mossos d'Esquadra o Creu Roja, entre d'altres.

Entre les felicitacions, també destaquen la que s'ha donat als nou bombers del parc de Lleida per rescatar tres dones i dos menors atrapats pel fum d'un incendi d'habitatge, o als dotze bombers que van intervenir en un accident de trànsit amb tres vehicles implicats.

Pel què fa als serveis excepcionals duts a terme pels Bombers, la festa patronal d'aquest 2017 ha distingit dos efectius del parc de Sant Feliu de Llobregat que van salvar dues víctimes en un incendi d'habitatge a Olesa de Bonesvalls, on van patir ferides de primer grau, o els tres GRAE subaquàtics que van salvar vuit tripulants d'un veler encallat davant el port del Masnou, un dia que hi havia molt mala mar.

Un dels moments que ha arrencat un sonor aplaudiment des de la platea ha estat quan en Jordi, el nen de 4 anys que es va perdre a Camós, ha lliurat la menció honorífica als Bombers que el van rescatar. Finalment s'han atorgat dues medalles d'honor i dues mencions honorífiques als Bombers de la Seu d'Urgell i al pilot i a l'operador de vol de l'helicòpter que van rescatar 21 persones al barranc de Gurb.

A dia d'avui, Catalunya disposa de més de 4.000 bombers, entre funcionaris i voluntaris, i 149 parcs arreu del territori.