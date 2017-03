Un detingut a Girona per amenaces de mort als veïns

La policia municipal de Girona va detenir ahir al matí a un home de 53 anys després per haver proferit, suposadament, amenaces de mort a un veí dels blocs sindicals del barri del Pont Major. També per haver malmès alguns vehicles aparcats en aquella zona i algunes bústies, entre altres elements. La detenció es va produir després que al barri es visquessin moments de molta tensió i alguna baralla amb un ganivet pel mig que no es va arribar a clavar enlloc. Tot i que es desconeix el motiu exacte que hauria originat la baralla d'ahir al matí, segons fonts policials, no seria la primera vegada que hi ha discussions entre els implicats, tots residents al barri del Pont Major.