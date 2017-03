La Fiscalia rebaixarà la petició de condemna a Alavedra i els seus socis si reconeixen els fets

L'exconseller de la Generalitat Macià Alavedra i els seus col·laboradors en la trama Pretòria, Glòria Torres i Philip McMahan, podrien veure rebaixada la petició de condemna que fa la fiscalia, si reconeixen els fets. Segons ha explicat la fiscal Ana Cuenca en la fase de qüestions prèvies del judici, la petició de condemna per a Torres i McMahan seria de només sis mesos, i no de tres anys i mig, com consta en l'escrit d'acusació.

La fiscalia consideraria que el delicte de blanqueig de capitals dels que se'ls acusa seria un delicte únic i no continuat en el temps. De la mateixa manera, la fiscal proposa modificar la petició de condemna contra Alavedra, tot i que no ha detallat en quins termes a l'espera de fer-li l'interrogatori. Li demana que reconegui els fets, pagui la multa que se li reclama i els 3,2 milions d'euros de les comissions que s'hauria embutxacat.

En el cas d'Alavedra, la petició inicial de la fiscalia és de sis anys i deu mesos de presó i 10,3 milions d'euros de multa per blanqueig de capitals i tràfic d'influències en la requalificació dels terrenys de les operacions urbanístiques de Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. En funció de la seva declaració, la fiscalia podria rebaixar la petició de condemna.

Pel que fa als seus col·laboradors, que Alavedra utilitzaria per gestionar el diner negre de les comissions des de paradisos fiscals com Andorra o les Illes Caimán, la fiscalia rebaixaria fins a sis mesos de presó la petició de condemna inicial de tres anys i mig, sempre que els acusats reconeguin els fets.

En el cas de McMahan, a més, la multa de 4,2 milions que se sol·licitava, passaria a ser de 2,6 milions o d'un any de presó substitutori en cas d'impagament per insolvència. En el cas de Torres, la fiscal rebaixaria la petició de multa de 9,4 milions a només 300.000 euros, uns diners que la col·laboradora d'Alavedra ja hauria abonat.

La fiscal ha proposat un quart acord amb l'empresari Manuel Carrillo, acusat de suborn perquè se li adjudiqués el contracte de la neteja de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En la seva qualificació, la fiscal reclama per al responsable de Limasa tres anys de presó i poc més de 19.400 euros de multa, una petició que es podria modificar si Carrillo reconeix els fets.

Segons el relat de la fiscalia, l'any 2009 Carrillo s'hauria beneficiat de l'amistat amb l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, perquè aquest manipulés el concurs per a l'adjudicació del contracte de la neteja del consistori, i que aquest recaigués sobre Limasa tot i que no hagués presentat la millor oferta.

Pel que fa a la resta d'acusats, en canvi, la fiscal no ha descartat que, en funció de com es vagi desenvolupant el judici, es puguin sol·licitar noves penes per nous delictes que es puguin considerar a la vista dels fets descrits en el sumari del cas, com ara prevaricació, suborn, falsedat documental o frau a l'administració pública.