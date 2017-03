Les JERC exigeixen a la Generalitat que inspeccioni els busos d'Hispano Igualadina

Les JERC (Joventuts d´Esquerra Republicana) de Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa exigeixen a la Generalitat que inspeccioni tota la flota de busos amb què Hispano Igualadina-Monbús gestiona les línies entre els tres municipis i Barcelona. Els republicans recorden que les deficiències pel que fa a l´estat dels vehicles, als retards i a la manca de places en hores punta són constants "des de fa molts anys".

Precisament, aquestes incidències van motivar que a finals de 2016 la Generalitat multés la companyia amb una sanció de 20.000 euros. Ara, Esquerra presentarà mocions als tres ajuntaments per instar els governs municipals i la Generalitat a millorar el servei. A part de la inspecció de la flota, les JERC també reclamen que el Govern permeti l´accés als contractes de concessió del servei de Vilafranca i Igualada i que es calculi el cost de rescatar aquestes adjudicacions. En el cas de la capital de l´Anoia, a més, exigeixen que el rescat s´executi.

"Volem garantir que els busos no signifiquen un perill pels usuaris", ha defensat aquest dilluns el portaveu de les JERC i regidor d´ERC a Vilafranca del Penedès, Pere Sàbat, assegurant que en diverses ocasions als busos hi ha problemes amb les portes perquè aquestes s´obren inesperadament o bé no funcionen quan s´arriba a les parades. També ha explicat que "fins i tot ha arribat el cas que s´ha incendiat un bus".

Per aquests motius, Esquerra reclama avaluar a fons el servei que presta Hispano Igualadina-Monbús des de Vilafranca, Igualada i Manresa cap a Barcelona. A part de la inspecció, en el cas de Vilafranca i Igualada els republicans volen accedir al contracte de la concessió, com ha pogut fer-ho el govern municipal de Manresa. Segons les JERC, si s´analitza el contracte "es podrà fer un seguiment de tot allò que hi figura i s´evitarà que l´empresa modifiqui amb fets consumats els horaris i les freqüències".

Simultàniament, les JERC demanen que el Departament de Territori i Sostenibilitat faci un informe sobre el cost de rescatar la concessió a l´empresa operadora del servei a Vilafranca i Igualada, per tal de readjudicar-lo a una altra companyia. En el cas de la capital de l´Anoia, la formació republicana exigeix que aquest rescat no només es calculi sinó també que s´executi, tenint en compte els expedients que acumula l´empresa per deficiències en el servei que uneix amb Barcelona. Alhora, a la moció que Esquerra presentarà a Igualada, també es demanarà la creació d´un bus llançadora fins l´estació de Renfe de Castellbisbal, per facilitar l´accés a l´R4.

Acumulació d´incidències

Segons ha explicat aquest dilluns la formació republicana, en el cas de Vilafranca, des del principis de 2017 s´han acumulat 142 queixes presentades pels usuaris. Tot i el gruix d´incidències registrades, les JERC auguren que aquestes queixes podrien ser més si el procediment per formalitzar les queixes fos "més senzill", qüestió que també demanaran durant el debat de la moció.

Pere Sàbat ha assegurat que "aquest no es un tema nou, sinó que el portem carregant des de fa molts anys". Per això volen "obligar als ajuntaments a treballar amb la Generalitat per trobar solucions i assegurar un transport digne cap a Barcelona". Les mocions que Esquerra presentarà als ajuntaments de Vilafranca, Igualada i Manresa es reforçaran amb una campanya a les xarxes socials i una recollida de signatures.

Finalment, les JERC també han carregat contra la situació judicial en què es troba Monbús, empresa que va adquirir Hispano-Igualadina l´any 2008. La formació republicana recorda que els màxims dirigents de Monbús estan immersos en el procés judicial conegut com a ´Operació Cóndor´, a Galícia. "Un fet que, ja per si sol, hauria d´inhabilitar aquesta empresa per participar en processos públics per accedir a contractes amb l´administració", conclouen les JERC.