La sentència del 9-N es coneixerà aquest migdia

La sentència del 9-N es donarà a conèixer aquest dilluns a partir de la una del migdia mitjançant una lectura pública a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons han informat aquest matí fonts judicials.

El judici contra l´expresident de la Generalitat Artur Mas; l´exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i l´exconsellera d´Ensenyament, Irene Rigau, pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació es va celebrar fa unes setmanes, concretament entre el 6 i el 10 de febrer.

A la sessió final del judici, la Fiscalia va mantenir la petició de penes de 10 anys d'inhabilitació per a Artur Mas, i 9 per a Joana Ortega i Irene Rigau. Per la seva part, les defenses van reiterar la seva petició d´absolució.