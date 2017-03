Sentència del 9-N: Artur Mas, condemnat a 2 anys d'inhabilitació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'expresident de la Generalitat Artur Mas com a autor d'un delicte de desobediència per la celebració del procés participatiu del 9-N. El tribunal l'ha inhabilitat per un període de dos anys per ocupar qualsevol càrrec públic i el condemna a pagar una multa de 36.000 euros.

L´exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i l´exconsellera d´Ensenyament, Irene Rigau, han estat considerades cooperadores en aquest procés i també han estat inhabilitades. La inhabilitació d'Ortega és per 1 any i 9 mesos i la de Rigau, per 1 any i 6 mesos.

En tots tres casos la sentència és per desobediència. En canvi, se'ls ha absolt del delicte de prevaricació.

A més de les condemnes per inhabilitació de càrrec públic, Mas haurà de pagar una multa de 36.500 euros, Ortega 30.000 euros i Rigau 24.000 euros. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha fet la lectura pública de la decisió del tribunal, que s'ha pres per unanimitat.

El PP sobre la sentència del 9-N: «la justícia posa cadascú al seu lloc»



El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha estat dels primers a valorar la sentència del TSJC sobre el 9-N. Segons casado, es demostra que la Justícia «posa cadascú al seu lloc» perquè «ningú està per sobre de la llei i ningú pot intentar trencar la convivència entre catalans sense que al final l´Estat de dret funcioni».