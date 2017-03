´9-N Som tots´: la xarxa recolza Mas

Diversos usuaris han mostrat, per mitjà de les xarxes socials, el seu suport a l´expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la sentència d´inhabilitació difosa aquest dilluns pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El hashtag ´9-n Som tots´ ha estat l´escollit pels internautes per recolzar simbòlicament els exmembres del gabinet català després que aquest dilluns es fessin públiques les sentències del TSJC que condemnen Mas a dos anys d´inhabilitació per a ocupar càrrecs públics, pena que en el cas de les exconselleres es tradueix en un any i nou mesos per a Ortega i un any i mig per a Rigau.

Paral·lelament, aquest dilluns l´ANC també va convocar altres actes de suport als condemnats, com ara la cassolada popular que es va dur a terme, al vespre, a diferents localitats catalanes.

La fórmula ´9-N Som Tots´ també ha estat l´emprada per diverses entitats i col·lectius per fer arribar els seus missatges oficials dirigits a l´exPresident, com ara l´associació Súmate, el PDECat, la pròpia ANC, així com altres formacions polítiques.