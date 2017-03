Anticonceptiu unisex per al porc senglar

Veterinaris de la Universitat Autònoma de Barcelona provaran de forma experimental la vacuna anticonceptiva de senglars tant en femelles com a mascles. El coordinador del projecte, l'investigador Manel López Béjar, sosté que l'objectiu no és només inhibir la reproducció, sinó també reduir els nivells hormonals sexuals dels suids. Amb això, es preveu aconseguir una menor dispersió, que impliqui al seu torn menys accidents, i una disminució de les seves necessitats nutricionals. L'equip assegura que la vacuna no és costosa: "Només val 35 euros, és més barat que sacrificar". A més, indica que si es confirma la seva efectivitat és aplicable com a eina complementària a ciutats de tot Espanya on prolifera el senglar.

El veterinari Manel López explica que la vacuna "no es pretén aplicar a gran escala i menys encara en zones de distribució natural com parcs". Només es posaria en pràctica en zones urbanes i periurbanes, després de realitzar un estudi previ "per determinar els factors que podrien afectar a l'objectiu final". De qualsevol manera, ha de ser una eina complementària a la lluita del senglar urbà, insisteix López. El pla de control de l'espècie preveu aguaits, trampes, gossos ... I fins i tot els caçadors advoquen per autoritzar el tir amb arc, com ja ha fet Galícia.

La vacuna anticonceptiva GonaCon funciona en senglars en captivitat, tal com demostren diversos estudis. Ara, el Departament de Sanitat i d'Anatomia d'Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vol comprovar, a través d'un projecte pilot en quatre municipis, si la injecció és també efectiva en animals salvatges. En aquesta fase inicial, indica Manel López, capturaran uns cent senglars a l'any, als quals realitzaran un seguiment per provar si la vacuna aconsegueix reduir l'activitat hormonal dels suids. "El fet que l'experiment es pugui extrapolar a altres ciutats dependrà d'una fase posterior que consistirà en determinar quines mesures i metodologia són necessàries per a la seva aplicació", diu el veterinari.