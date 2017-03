Cassolades de protesta contra la sentència del 9-N

Diverses ciutats catalanes van ressonar aquest dilluns al vespre amb la cassolada popular convocada a través de les xarxes socials per l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) en protesta per la condemna a dos anys d´inhabilitació per a l´exPresident Artur Mas per la organització de la consulta sobiranista del 9-N.





A MANRESA al meu carrer cassolada espontània contra la sentència del TSJC

EL REI DESLEGITIMAT,EL GOVERN D.ESPANYA FA TEMPS, ARA LA JUSTÍCIA. „ Josep Huguet (@Josep_Huguet) 13 de marzo de 2017

La cassolada, a la que, serveix també com a recordatori dels dies previs a la consulta independentista del 2014, quan diverses entitats sobiranistes entre les quals també s´hi trobava la pròpia ANC també van convocar una cassolada diària durant diverses jornades per reivindicar la consulta.Aquestaduta a terme en suport a Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, també condemnades a un any i nou mesos i un any i sis mesos d´inhabilitació per a ocupar càrrecs públics respectivament. També a les xarxes socials, diversos usuaris han fet servir el hashtag ´9-N Som Tots´ per recolzar simbòlicament els exmembres del govern català.