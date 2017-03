Irene Rigau rep la notificació de la sentència del TSJC al Parlament

L'exconsellera d'Ensenyament i diputada de JxSí, Irene Rigau, ha rebut aquest dimarts al voltant de les 12 del migdia la notificació de la sentència del TSJC pel judici del 9-N. Un secretari judicial li ha entregat als despatxos de la coalició independentista al Parlament. Rigau ha signat la notificació en presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el president i la portaveu parlamentaris de JxSí, Jordi Turull i Marta Rovira, i altres diputats del seu grup, i també els cupaires Eulàlia Reguant i Benet Salellas i, el diputat de CSQP i membre de la Mesa, Joan Josep Nuet. Rigau els ha agraït explícitament el suport i s'ha dirigit a la presidenta de la cambra: "Vam començar a treballar perquè la gent parlés, vam fer molt de camí i això [la sentència] no és una pedra al camí sinó una empenta en l'objectiu a aconseguir", ha assegurat Rigau entre aplaudiments.

La notificació arriba l'endemà que es fes pública la decisió del tribunal, que també ha condemnat per desobediència l'expresident Artur Mas i l'exvicepresidenta Joana Ortega. En concret, en la decisió d'aquest dilluns, el TSJC va condemnar Mas a 2 anys d´inhabilitació, Ortega a 1 any i 9 mesos i Rigau a un any i mig, pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Tots tres, condemnats pels delictes de desobediència i absolts del de prevaricació. A més de les condemnes per inhabilitació de càrrec públic, Mas haurà de pagar una multa de 36.500 euros, Ortega 30.000 euros i Rigau 24.000 euros.