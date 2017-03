Un pres s'enfila a la teulada de la presó Model

Un pres s´ha enfilat aquest dimarts al migdia al teulat de la presó Model per motius que es desconeixen, segons ha denunciat el sindicat ACAIP i han confirmat fonts del Departament de Justícia a l´ACN. Es tracta d´un intern de 21 anys i nacionalitat dominicana amb penes superiors als 20 anys per múltiples delictes, entre els quals robatoris amb violència i robatoris en casa habitada. El jove, casat i amb la seva dona embarassada, es troba ingressat actualment a la galeria de reincidents i es va movent per la part ovalada del teulat. De moment, l´home no ha fet cap reivindicació en concret i assegura que és innocent de la majoria de delictes que se li atribueixen. A més, es dona la circumstància que es troba de pas a la Model perquè aquest dilluns va anar a declarar.

El director del centre s´ha acostat fins al lloc per negociar amb l´intern que desisteixi de la seva acció. També, s´hi troben diversos agents de policia i de paisà s´hi han acostat i també hi mantenen contacte permanent. El jove es troba en una de les cantonades del recinte, concretament del carrer Entença i Provença, que els Mossos ja han acordonat. Fins al lloc, s´hi han desplaçat almenys cinc dotacions dels Mossos d´Esquadra.

Fonts del Departament de Justícia han precisat que tot i aquest incident el centre no ha vist alterat el seu funcionament i els dinars se serviran amb normalitat.

Aquest cap de setmana passat, la Model va registrar un altre incident quan dos interns van intentar fugint fent un forat al sostre de la cel·la. Els fets van passar divendres a les onze de la nit i els funcionaris van poder avortar la fugida alertats pel soroll dels cops. Els dos interns van foradar el sostre amb una barra de ferro però van topar amb una planxa metàl·lica que els va impedir pujar a la teulada. Els dos presos, en situació de presó preventiva per robatori en casa habitada, van ser traslladats a una altra galeria en situació d'aïllament.

Actualment, la presó Model prepara el seu tancament previst pel juny. Dilluns setmana passada hi van entrar els darrers presos preventius i a partir d´ara es procedirà al buidatge progressiu del centre penitenciari. A partir d'ara tots els presos preventius de l'àrea de Barcelona ingressaran directament a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

Un dels veïns de la zona, en Cristian Díaz ha explicat a l´ACN que el pres s´ha enfilat al teulat cap a tres quarts de dotze i molts veïns han sortit al balcó i al carrer per presenciar els seus moviments i posteriorment han arribat els efectius dels Mossos d´Esquadra i diversos mitjans de comunicació interessats en captar el pres. Díaz ha explicat que l´home ha intercanviat diàlegs amb els mossos que controlaven els seus moviments i en una d´aquestes converses, segons aquest veí, el pres denunciava als policies la seva "injustícia" després que la seva condemna s´hagués ampliat dels 2 als 21 anys. Segons Díaz, l´home també ha amenaçat els policies de saltar des del teulat cap al carrer si no es feia justícia amb ell i que preferia morir abans d´estar tancat a la presó durant una vintena anys.

L´intern hauria aprofitat algun moment de menys control i vigilància per escolar-se per un dels desaigües fins arribar al teulat. Aquesta tarda l´home continuava enfilat en un principi a la teulada del corner entre els carrers Provença i Entença i posteriorment s´ha mogut fins arribar a una altra cantonada de la presó, concretament al teulat que dona entre Entença i Rosselló.

Des d´allà, el pres ha dialogat amb un grup de persones que li donaven suport i també amb els periodistes que gravaven els seus moviments. L´home ha explicat que no vol tornar a Lleida perquè la distància complica les visites a la seva dona, que està embarassada i viu a Barcelona. Francesc Freixes, membre de l'ACAIP -sindicat majoritari de la Model- ha explicat que l´home procedeix de la presó de Ponent i mentre estava a la tercera galeria ha aprofitat per pujar fins a un primer pis i des d´allà s´ha escolat per un desaigua fins arribar al teulat. Freixes ha assegurat que no és un problema d´antiguitat de l´edifici sinó que els darrers intents de fuga són deguts, ha dit, a l'"angoixa" que suposa el trasllat dels interns a altres centres penitenciaris.

El membre del sindicat ha detallat que el pres ha complert un primer grau al centre de Ponent i des del gener ja té la proposta de finalització d´aquest grau i, per tant, ha tornat al règim ordinari i ara, segons ha assenyalat, hauria de ser traslladat a un centre de proximitat amb la família.