Se salten un control al peatge i acaben detinguts després d'una persecució per Salt

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt han detingut els dos ocupants d'un cotxe que s'havia saltat un peatge i que, al ser avisats pels agents, han protagonitzat una persecució a tota velocitat per les carreteres gironines. Un cop aturats per la policia, després d'accidentar-se contra un turisme aturat al terme municipal de Salt, un dels detinguts ha agredit un dels agents abans de ser reduït. Els dos ocupants, una dona de nacionalitat romanesa i un home de nacionalitat marroquina, viatjaven en un Audi A3 negre.

La persecució s'ha produït pels volts de quarts de vuit del matí quan els Mossos tenien muntat el control de trànsit al peatge de Girona Sud. Un Audi A3 negre per causes que encara s'investiguen ha sortit de l'autopista i han emprès una fugida en veure la policia, fins i tot tirant els cons a terra.

El conductor ha agafat el cotxe hi han anat en sentit Salt, han agafat el camí dels Carlins i han acabat al carrer Francesc Macià, on han pogut ésser interceptats per la policia -Policia Local i Mossos d'Esquadra- que els anava al darrere des del moment dels fets. Els dos ocupants han acabat detinguts.



Agressió i negació de fer-se les proves

El conductor s'ha negat a fer-se les proves del test d'alcoholèmia i drogues però presentava els símptomes. De fet, quan els agents l'han volgut arrestar, l'home ha agredit els agents i s'ha resistit. La dona també ha fet el mateix.

Els Mossos estan al càrrec del cas i per tot això l'home, que compta amb antecedents policials, ha quedat detingut per ser el presumpte autor de diversos delictes: conducció sota els efectes de l'alcohol i la negativa a fer-se les proves; atemptat contra els agent de l'autoritat i resistència i desobediència a agents de l'autoritat i conducció temerària. Mentre que la dona, que no tenia antecedents fins ara, ha quedat imputada per resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

El cotxe i els arrestats es troben en dependències de la comissaria de la Policia Local de Salt i dels Mossos.