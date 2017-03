Absolen un home que feia servir fulla de coca "per a ús religiós"

Fulla de coca per a ús religiós. Això ha argumentat un home que s'enfrontava a una pena de quatre anys de presó per un delicte contra la salut pública. El jove, d'origen colombià, estava acusat de fer-se importar fulla de coca des de Colòmbia. En concret, el setembre del 2014 la policia va interceptar un paquet amb dos quilos d'aquesta substància estupefaent. Aquest dimarts, en el judici a l'Audiència de Girona, l'acusat ha defensat que la fulla de coca que s'havia fet enviar era per a un ús religiós. Al final de la sessió, la fiscalia ha retirat la seva acusació perquè ha considerat que no ha quedat acreditat que el processat trafiqués amb la substància.