Buscava espàrrecs i va trobar... un projectil d'artilleria

Un home que buscava espàrrecs va trobar un projectil d'artilleria en una zona boscosa de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà). Aquest dimarts, l'home es trobava pels voltants de l'ermita de Sant Sebastià quan va veure l'obús mig enterrat. Després d'alertar els Mossos d'Esquadra, una patrulla de la comissaria de l'Escala va anar fins a lloc i va avisar els TEDAX.

Els agents especialitzats del cos van comprovar com es tractava d'un projectil d'artilleria de 155 mm, possiblement de la Guerra Civil, i que havia estat manipulat. Els TEDAX van endur-se l'obús i el van transportar fins a una cantera, on el van fer explosionar. La troballa d'aquests artefactes (projectils, granades) és relativament freqüent a les zones boscoses de la demarcació, perquè el territori va ser escenari no només del conflicte bèl·lic, sinó també de la retirada dels republicans, que mentre marxaven a l'exili s'anaven desfent de l'armament.