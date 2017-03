Els joves que vulguin estudiar medicina s'hauran d'enfrontar a proves d'aptitud personal

Es joves que vulguin estudiar medicina a partir del curs 2018-19 s'hauran d'enfrontar, amb tota probabilitat a unes proves d'aptitud personal (PAP) com les que s'han fet en mode pilot als estudis de magisteri. Així ho ha avançat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, en unes jornades sobre formació de metges i metgesses. Navarro ha recalcat que el disseny encara no està definit i que per implementar-ho cal buscar el consens de totes les universitats que imparteixen aquests estudis però ha justificat la mesura perquè hauria de permetre '' una futura generació de metges més preparada'' i per tant, seleccionar millor els aspirants a metges en funció d'aptituds i no només a partir de la nota de tall.

Navarro ha recalcat que els estudiants de medicina tenen notes de tall molt altes però creu que ''no ens hem de conformar'' i per això aposta per unes proves d'aptitud personal que permetin afinar encara més la selecció dels alumnes que entren a aquestes facultats. Tot i que el projecte encara està en una fase molt preliminar, les competències comunicatives, per exemple, podrien tenir força pes en aquestes proves, perquè per Navarro, són importants en aquests estudis per establir una bona relació amb els pacients.

El secretari d'Universitats i Recerca no ha detallat però, el model d'aquestes proves, perquè encara s'està discutint amb els agents implicats, que de moment, ha rebut una ''bona sensació'' perquè les universitats sempre volen millorar. Navarro però, ha assegurat que no hi ha cap voluntat de fer les coses de pressa ni malament. Ha avançat que podria ser en forma de prova pilot, no vinculant, per anar introduint canvis els anys propers, o de forma generalitzada a tots els estudiants que vulguin començar Medicina el 2018-2019. Tampoc no ha definit quin pes tindrà aquesta prova en l'accés a la universitat ni si serà discriminatòria.

Navarro tampoc no descarta que aquest tipus de prova s'estengui a altres estudis com pot ser les enginyeries. Tot i que ha reconegut que de moment no hi ha cap petició en aquesta línia, creu que és una eina útil per ''encaixar millor'' els estudiants amb els graus escollits. El secretari ha recordat que de cara al curs vinent la Generalitat farà un replantejament de les PAU i no ha descartat que podrien anar en aquesta línia, per tal d'acabar d'adaptar el model competencial a totes les àrees de coneixement.