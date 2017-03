L'ANC proposa que es proclami la independència si s'impedeix el referèndum

Que el Parlament aprovi la llei de transitorietat jurídica i proclami la independència, i que en cas d'inhabilitacions del Govern o suspensió de l'autonomia sigui l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) qui assumeix "la capacitat per proclamar la independència". És un dels escenaris que contempla l'Assemblea Nacional (ANC) al full de ruta que el Secretariat ha aprovat per unanimitat i que traslladarà a partir d'aquest dimecres a les bases de cara a l'assemblea general de finals d'abril. Al document, al qual ha tingut accés l'ACN, fixa que davant de "la impossibilitat física" de realitzar un referèndum o davant d'una intervenció de l'autogovern, l'entitat sobiranista organitzarà "les mobilitzacions necessàries" en aquest sentit.

La proposta de ponència de l'Assemblea dibuixa tres escenaris. El primer contempla l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica i la convocatòria del referèndum, que volen amb pregunta binària i clara, i sense un mínim de participació ni d'aprovació. "Ambdós actes polítics seran entesos per l'ANC com a accions d'obediència a noves lleis catalanes i al poder legítim" des de les eleccions del 27-S. Si el 'sí' guanya, l'ANC instarà el Parlament a proclamar "immediatament" la independència i a desplegar la legalitat catalana al marge de l'Estat.

El segon dels escenaris contempla "ingerència" per part del govern espanyol a les institucions catalanes abans que es pugui aprovar la llei de transitorietat i convocar el referèndum. En aquest escenari, l'ANC defensarà d'entrada "la sobirana del poble català" i per tant apostarà pel "reconeixement únic de les institucions catalanes". Si per "impossibilitat física" el referèndum no es pot celebrar, o se suspèn, s'inhabilita o s'intervenen les institucions, l'ANC "organitzarà les mobilitzacions necessàries" perquè el Parlament, "com a dipositari de la sobirania del poble català", aprovi la llei de Transitorietat i proclami la independència, diu el text. "I exercint el dret a l'autodeterminació, obeeixi el mandat democràtic" del 27-S.



El rol de l'AECAT

Ara bé, l'Assemblea defensa també que qui pugui exercir la 'desconnexió', en paral·lel a una mobilització ciutadana que també promouran, sigui l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT), un òrgan d'inscripció voluntària per a tots els càrrecs electres que impulsa l'Associació de Municipis per a la Independència. Així doncs, segons l'esborrany de full de ruta, l'ANC promourà que l'AECAT s'activi i es reuneixi, en principi per primer cop, en cas d'intervenció de l'autonomia o d'inhabilitacions.

"En aquest context l'AECAT assumirà la màxima representació legítima, sobirana i institucional de Catalunya per completar el procés d'independència, inclosa la capacitat per proclamar la independència, la confecció, l'aprovació i la sanció de les normes jurídiques de la nova legalitat i la convocatòria immediata de noves eleccions", continua el document.

De fet, l'Assemblea assegura ara que farà costat a l'estructura organitzativa de l'AECAT si calgués activar-la. "De manera que en permeti una constitució i mobilització ràpida i eficaç en substitució de les institucions si han estat neutralitzades per l'Estat", diu l'esborrany.



"Mesures coercitives"

El tercer dels escenaris augura que a través d'ingerència o "mesures coercitives" es pugui impedir la celebració del referèndum, un cop però estigui ja aprovada la llei de transitorietat. "L'ANC només considerarà com a vigent la legislació sortint d'aquesta llei i en farà obediència", afirma la proposta de ponència. En aquest context es donarà suport a les institucions catalanes, també en forma de mobilització ciutadana, s'activarà també si cal l'AECAT i es buscarà el suport de la comunitat internacional.

Per tot plegat, l'entitat que presideix Jordi Sànchez conclou que la proclamació "efectiva" de la independència pot ser conseqüència d'un 'sí' al referèndum o bé "de forma directa" des del Parlament per "l'impediment coercitiu" del referèndum o per supressió de les institucions catalanes.



Òrgan de coordinació Nacional

En la proposta de full de ruta 2017-2018, l'ANC, que també defensa el procés constituent, planteja instar a promoure l'Òrgan de Coordinació Nacional entre partits, entitats i institucions: "Caldrà molta cohesió i fortalesa per fer front als múltiples intents de seducció i intoxicació, al joc brut i als atacs de tot tipus", diu el text que busca el suport dels partidaris de la independència i s'articularia per tant més enllà del marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

Aquesta és la proposta de full de ruta que el Secretariat de l'ANC va aprovar dissabte per unanimitat. A partir d'aquest dimecres, les bases de l'entitat sobiranista rebran l'esborrany i ho debatran en les assemblees territorials per fer-hi esmenes fins a finals de març. Tot plegat de cara a la cinquena assemblea general ordinària (AGO) de l'ANC, que es durà a terme el 29 d'abril.