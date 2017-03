Un brot de gastroenteritis en una escola catalana afecta 273 persones

El brot de gastroenteritis a l´escola Avenç de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) afecta 273 persones, segons ha indicat l´Agència de Salut Pública de Catalunya. Tots els casos han evolucionat favorablement amb simptomatologia de vòmits o diarrees que en la majoria de casos ha durat entre un i dos dies. La durada de la malaltia ha estat de 24 hores de mitjana. Segons l´Agència de Salut Pública, l´origen del brot és víric i s´ha confirmat la presència de norovirus en totes les persones afectades.

L´Agència de Salut Pública recorda que el norovirus s´elimina pels vòmits i la femta durant la malaltia, però els infectats poden eliminar virus per les femtes unes hores abans d´iniciar els símptomes i uns dos dies després de l´últim símptoma, de vegades alguns dies més. Pot haver-hi, a més, portadors de virus sense haver tingut símptomes. Tant la persona malalta amb gastroenteritis per norovirus com un portador sense símptomes poden contaminar superfícies o aliments i transmetre la infecció a altres persones sanes.

Els nous casos detectats són casos secundaris que s´han contagiat a partir d´altres persones malaltes i probablement també a partir d´altres que puguin ser portadores. L´Agència de Salut Pública no descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies ateses les característiques de transmissió del virus. Per la forma de transmissió i per la poca quantitat de partícules virals necessàries per causar malaltia és fàcil que apareguin més malalts entre els convivents d´un cas.

Per això, s´apel·la a les mesures de control i prevenció de nous casos. En aquest sentit, s´han reforçat les recomanacions a l´escola i als pares d´extremar la higiene de l´alumnat, tant a l´escola com també a nivell de domicili i s´ha insistit en el missatge que en cas de presentar simptomatologia s´estigui a casa un mínim de 48 hores després d´haver patit l´últim símptoma.

L´Agència de Salut Pública continua amb la investigació del brot per confirmar, d´acord als resultats que s´obtinguin, els casos i la relació amb els possibles aliments consumits.