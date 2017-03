Mark Rutte derrota el populisme xenòfob a les eleccions holandeses

El primer ministre holandès, Mark Rutte, ha celebrat que el seu país hagi "dit ´no´ al mal tipus de populisme". Holanda ha frenat l´ascens de l´extrema dreta i ha impedit que un altre país caigués per "l´efecte dominó" com el ´Brexit´ o la victòria de Donald Trump als Estats Units, ha dit Rutte. El seu Partit per la Llibertat i la Democràcia (VVD) s´ha imposat amb 33 escons a la ultradreta de Geert Wilders, que n´ha aconseguit 20. Líders europeus com el president francès François Hollande o el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, han celebrat la victòria de Rutte com un fre "a l´extremisme".

"Després del Brexit, després de les eleccions als Estats Units, els holandesos han dit ´no´ a ser un altre país que cau per l´efecte dominó del mal tipus de populisme", ha assegurat Mark Rutte en declaracions a la premsa internacional un cop confirmada la seva victòria. Pel seu rival Geert Wilders, però, ser segona força és "magnífic". "Estic molt orgullós de tots el nostres votants, més d´un milió d´holandesos", ha piulat l´ultradretà, a qui molts consideren el ´Trump d´Holanda´.

Tot i que els resultats oficials no es publicaran de forma definitiva fins el 21 de març, el recompte a Holanda ja està pràcticament acabat i indica que el VVD de Rutte ha guanyat amb 33 escons, 8 menys que en els anteriors comicis. El Partit per la Llibertat (PVV) de Wilders ha estat la segona força amb 20 diputats, cinc més que el 2012, mentre que els cristianodemòcrates (CDA) i els liberals progressistes del D66 n´han obtingut 19.

Les dues altres sorpreses de la jornada electoral a Holanda han estat els laboristes i els Verds. La formació de l´actual president de l´Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que formava coalició de govern amb Rutte, s´han esfondrat, perdent 29 escons i quedant-se només amb 9. Molts d´aquests vots d´esquerra han anat als Verds, que amb un resultat històric han passat de 4 a 14 diputats.

La victòria dels liberals ha encoratjat els líders europeus, que han destacat que els holandesos han posat fre a l´extremisme. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat a través del seu portaveu que el resultat d´Holanda és "per Europa i contra els extremismes". El president francès, François Hollande, ha felicitat Rutte en una piulada per la "seva victòria contra l´extremisme", mentre que el president espanyol, Mariano Rajoy, ha preuat la "responsabilitat dels holandesos".