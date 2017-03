La reina Elisabet II signa la llei del Brexit i deixa via lliure a May per activar la sortida

La primera ministra britànica Theresa May. WILL OLIVER/EFE

La proposta de sortida del Regne Unit de la UE que la Cambra dels Comuns i la dels Lords van aprovar dilluns passat ja s'ha convertit oficialment en llei. La reina Elisabet II ha donat el seu consentiment perquè el text que permet l'activació del Brexit tiri endavant, deixant així via lliure a la primera ministra, Theresa May, per invocar l'article 50 del Tractat de Lisboa. May manté el calendari i assegura que enviarà una carta al president del Consell Europeu, Donald Tusk, a finals de març informant-lo de la voluntat dels britànics d'abandonar la UE. A partir d'aleshores, començaran les negociacions amb Brussel·les per definir els termes del Brexit.

Dilluns passat, després de setmanes de 'ping pong' parlamentari entre la Cambra dels Comuns i la dels Lords, la proposta de Brexit del govern de May va rebre l'aprovació de totes dues cambres. El text, ara ja convertit en llei, rebutja l'esmena dels Lords que demanava garantir els drets dels europeus residents al Regne Unit, com a mínim durant els tres mesos posteriors al 'Brexit' i nega també el dret del Parlament britànic de vetar l'acord que s'assoleixi amb Brussel·les.