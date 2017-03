Vuit mesos de presó per un tuit ofensiu contra les víctimes de Germanwings

Un jutjat de Cerdanyola del Vallès ha imposat una pena de 8 mesos i una multa de 720 euros a un home, de 38 anys i natural de Barcelona, per difondre piulades ofensives contra les víctimes de Germanwings i altres de caire racista i xenòfob. L´usuari va escriure sota l´usuari anònim @Carkiskomani "Poca merda veig a Twitter per haver-se estavellat un avió ple de catalans" i la investigació de la Fiscalia va permetre esbrinar que el condemnat va escriure "multitud" de missatges de naturalesa racista i xenòfoba. El judici no s´ha arribat a celebrar després d´un acord de conformitat entre les parts. D´altra banda, es tracta de la primera condemna ferma per una denúncia de la Fiscalia en relació a la difusió de piulades que suposaven una provocació a l´odi, la violència i la discriminació contra ciutadans catalans arran de l´accident de Germanwings el 24 de març del 2015.

La Fiscalia demanava inicialment demanava un any i 1.080 euros de multa, però el judici finalment no es va arribar a celebrar després d´un acord de conformitat entre les parts. A banda de la pena de 8 mesos de presó i la multa econòmica, el condemnat haurà d´assistir a un curs de drets humans que tingui per objecte el respecte a la igualtat i la no discriminació de les persones per motius racials, ètnics, religiosos, de discapacitat o orientació sexual entre d´altres.

Arran de la denúncia sobre la piulada després de l´accident de Germanwings, la Fiscalia va descobrir altres comentaris ofensius al perfil del condemnat entre el 2014 i les hores posteriors a l´accident aeri, en què van morir 150 persones, de les quals una cinquantena eren catalans o vivien a Catalunya.

Alguns dels missatges -més enllà de la tragèdia de Germanwings- van ser "Mandela? "Un negro que no sale en ´Callejeros viajeros´ no es negro ni es ná", "estos mucho querían a Mandela però nadie le dijo que vestia cono Alfredo Landa haciendo de maaricón en la peli esa. Hipódritas", "Y que no es os olvide echar mierda sobre los catalanes sea cual sea el resultado", entre molts altres.