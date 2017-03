Hazte Oir retira l'eslògan del bus transfòbic i té intenció de marxar de Catalunya

Hazte Oir ha retirat l'eslògan del bus transfòbic amb el que l'entitat pretenia entrar a Barcelona, després que els Mossos d'Esquadra l'hagin interceptat a Martorell i immobilitzat en un dipòsit que la Guàrdia Urbana de Barcelona té al terme municipal de Castellbisbal. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ho anunciava mentre els responsables de l´entitat duien a terme l´acció amb una piulada a Twitter que deia: "Retiren l'autobús de Catalunya traient els missatges transfòbics. Som país amb tolerància zero a discriminació LGTBI!". La intenció de l´entitat és, efectivament, endur-se el bus de Catalunya, tot i que potser no podrà ser avui per una qüestió de tacògraf. El president d´Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha anunciat la intenció de recórrer la llei contra l´homòfobia davant del Tribunal Constitucional. Cal recordar que és a través d´aquesta llei que la Generalitat ha immobilitzat el vehicle per considerar que el missatge que publicitava era transfòbic.

El vehicle marxa amb l'única inscripció del logotip de l'entitat i les figures dels dos nens que acompanyaven el polèmic eslògan. Hazte Oir ha titllat de "segrest" l'acció de la Generalitat i ha anunciat que, a banda, denunciarà les agressions físiques contra Arsuaga que han tingut lloc a Pallejà.