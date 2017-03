Evacuat l'aeroport de París Orly per un tiroteig a la terminal sud

L´aeroport de París Orly ha estat evacuat aquest dissabte al matí després que s´hagi produït un tiroteig a la terminal sud. Segons les primeres informacions, un home hauria estat abatut per les forces de seguretat en intentar robar l´arma a un soldat que feia tasques de vigilància antiterrorista. Un portaveu del Ministeri de l´Interior francès ha precisat que l´incident s´ha produït cap a les 07.30 hores del matí i que l´home s´hauria amagat en un establiment comercial de la terminal, on finalment ha estat mort després d´un intercanvi de trets. No hi hauria ferits. L'aeroport internacional d´Orly s'està evacuant com a mesura de prevenció i equips de la policia experts en explosius es troben a la zona per descartar que hi hagi cap bomba. "Operació en curs. No supereu el perímetre de seguretat, seguiu les consignes. Recomanem que s´abstinguin d´entrar a les instal·lacions de l´aeroport", ha piulat la Policia Nacional francesa al seu compte de Twitter.