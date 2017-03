Freginals: l'empremta de la tragèdia

Alguns poms de flors seques enganxades a la tanca exterior de l'autopista AP-7, a l'altura del fatídic punt quilomètric 333, recorden encara el lloc on tretze estudiants d'Erasmus que tornaven de les falles de València van perdre la vida en un accident d'autocar el 20 de març de just fa un any. Al petit poble de Freginals, el nom del qual ha passat pràcticament de l'anonimat a ser associat amb un dels pitjors sinistres de trànsit que es recorden a Catalunya, el record i les emocions continuen ben vives. Una tragèdia que va colpir profundament l'opinió pública, tant del país com internacional, especialment als països d'origen de les víctimes. Els sentiments tornaran a aflorar el pròxim dia 24 amb motiu de l'acte d'homenatge que l'Ajuntament i la Generalitat organitzen al mateix lloc dels fets, en el qual participaran familiars, autoritats i equips d'emergències. Allí, al costat de l'autopista, s'ha aixecat un monòlit per recordar les tretze víctimes.

Són dies d'homenatges i actes de record. L'empremta és profunda i recent, molt difícil encara d'assumir. La Universitat de Barcelona, on estudiaven les noies, inaugurarà un monument en record seu aquest dilluns al migdia. Es tracta d'una magnòlia, un exemplar de la mateixa espècie que presideix la plaça dels Arbres de Freginals, i tretze boixos, que s'acompanyarà d'una pedra commemorativa procedent del monestir de Montserrat amb una inscripció. Està previst que hi assisteixin els consellers d'Interior, Jordi Jané, i d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. També els bombers tenen previst també aquest dilluns reunir-se vora l'autopista AP-7, just a l'alçada del punt quilomètric fatídic, per celebrar un acte privat de record.

De fet, la idea de l'Ajuntament i de les famílies, juntament amb la Generalitat, era organitzar un gran acte de record el mateix dia, coincidint amb el primer aniversari. Parents de les víctimes s'havien de traslladar a Freginals per fer una vetlla al mateix lloc de l'accident la nit de diumenge a dilluns. "Però ens van escriure dient-nos que el Papa rebria les famílies en audiència privada el pròxim dia 20", apunta l'alcalde, Josep Roncero. Finalment, l'acte ha quedat fixat pel pròxim divendres 24. Han confirmat la seva assistència familiars de set de les víctimes: quatre italianes, una alemanya, una francesa i una de l'Uzbekistan. Es desconeix, a hores d'ara, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hi assistirà, tot i que sí que ho faran, en principi, els consellers d'Interior i de Territori, Jordi Jané i Josep Rull, respectivament. També hi participaran els cònsols dels països d'origen de les noies, representants dels diversos cossos d'emergències que van treballar en el sinistre, autoritats locals i veïns.

La inauguració d'un monòlit memorial, erigit just al costat del lloc de l'accident, serà l'eix central de l'acte. Roncero explica que l'Ajuntament va tenir la idea pocs dies després del sinistre. "Vam decidir que havíem de fer alguna cosa, com un monòlit que recordés aquest fet luctuós. Ho volíem fer immediatament però vam pensar que fer-ho massa damunt de la data de l'accident no era aconsellable i vam creure que podíem fer-ho al primer aniversari", relata. El consistori va traslladar la idea a pares i mares de víctimes principalment italianes –set de les tretze eren d'aquesta nacionalitat-. De forma conjunta, van començar a donar forma al monument: una gran pedra d'una de les canteres de la zona. Sobre la cara tallada s'estén un arbre de ferro forjat amb tretze branques coronades per sengles roses. L'espai, en una finca al costat del camí paral·lel a l'autopista, ha estat cedit pels propietaris a l'Ajuntament, que ha condicionat el terra, construït un petit marge i plantat tretze xiprers en semicercle al voltant. Sobre la cara frontal del monòlit, s'han fixat també dues plaques –una del mateix municipi i l'altra enviada pels mateixos familiars-, amb els noms i la procedència de les noies inscrits, donen compte de la tragèdia. Durant l'acte, representants dels cossos d'emergències dipositaran tretze roses blanques al peu del monument.

Tot i els mesos que han passat, amb el consegüent efecte de relativització que implica el temps, el record d'aquella jornada negra continua present i pesant en la memòria dels poc més de 400 habitants d'aquesta petita vila arraconada a la falda de la serra del Montsià. "Ha estat convulsiu per al poble", subratlla l'alcalde. Molts, com ell mateix, segons reconeix, encara s'atansen sovint al lloc de l'accident per dipositar flors o alguna planta de la zona aprofitant la tanca metàl·lica exterior de l'autopista. El sinistre va fer saltar també el nom d'aquest tranquil municipi als titulars mediàtics d'arreu del món. L'alcalde entoma estoicament la constatació d'aquest efecte secundari no desitjat. "És una pena que passés aquesta desgràcia, com també que Freginals siguem coneguts per això. Però el més important és la tragèdia", subratlla. Els veïns, com ja van fer des del moment que van tenir notícia del sinistre –oferint-se per donar sang o amb les mostres de condol-, s'han bolcat també a l'hora d'ajudar a organitzar l'homenatge: la coral cantarà i una instrumentista interpretarà peces amb el seu oboè.

Reobertura judicial de les investigacions

Mentre familiars, amics, companys, autoritats, equips d'emergències i veïns ploren i homenatgen les víctimes, les causes de l'accident continuen sent objecte d'investigació als jutjats d'Amposta. Després que, en un primer moment, la jutgessa que va assumir d'entrada les diligències dictaminés el seu arxiu el passat mes de novembre sense arribar a interrogar el conductor de l'autocar, el nou titular del jutjat número 3 va ordenar la seva reobertura per escoltar la seva versió dels fets i determinar si havia existit algun tipus d'imprudència, tal i com havien adduït als seus recursos els advocats de les víctimes. La compareixença, ajornada diversos cops durant mesos per motius de salut, va tenir lloc finalment el passat 3 de febrer. Va explicar davant del jutge que, en el moment del sinistre, es trobava bé de salut i no estava cansat. D'acord amb el relat del seu advocat, va perdre el control del vehicle. Tot i que, de moment, no s'han produït noves citacions, fonts pròximes al cas no descarten el pròxim interrogatori de testimonis per esclarir si el conductor es va adormir al volant. Així doncs, el cas segueix obert amb totes les conseqüències: el jutge, fins i tot, ha descartat, per ara, el retorn del vehicle sinistrat a l'empresa propietària un cop efectuades les inspeccions pericials. En aquests moments, de fet, l'autocar continua visiblement estacionat –tot i estar cobert amb lones- al dipòsit municipal d'Amposta, al polígon de Tosses, just vora la carretera T-344, que condueix a Freginals. L'Ajuntament ampostí ja ha anunciat que reubicarà temporalment el vehicle al llarg dels pròxims dies per evitar que continuï al mateix lloc divendres.

En l'àmbit estrictament administratiu, i més enllà de disparar les estadístiques anuals de mortalitat a les carreteres catalanes, l'accident de Freginals, un dels més greus que es recorden a Catalunya, no ha generat cap tipus de mesura o acció concreta per part dels responsables de Trànsit o de la concessionària de l'autopista. Especialment, després que just després dels fets s'alcessin veus, com la del mateix alcalde, denunciant que el sinistre havia tingut lloc en un tram de l'autopista conflictiu pel que fa a la sinistralitat, malgrat no ser considerat oficialment com un punt negre. "No es tracta de buscar estadístiques, si no és un punt negre és un tram negre. Al cap d'un mes de l'accident va bolcar una furgoneta amb sis persones angleses i de poc no moren", recorda Roncero, tot assegurant que el consistori es veu obligat a demanar mesures en aquest sentit, una demanda que vol desvincular però dels actes d'homenatge del primer aniversari.