El PPC portarà al Constitucional la reforma del reglament del Parlament

El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat aquest dissabte des de la Fira de Sant Josep de Mollerussa que la formació presentarà durant la setmana que ve un recurs al Tribunal Constitucional contra la decisió de la mesa del Parlament d'iniciar el procés per a la reforma del reglament de la cambra catalana, i ho faran perquè «vulnera els drets dels diputats d'una manera totalment inadmissible».

Albiol també ha dit que es posaran en contacte amb el PSC i C's per si volen sumar-se a la iniciativa. «Creiem que és positiu que el puguem presentar de manera conjunta», ha afirmat. D'altra banda, el dirigent del PPC considera que el recurs de la Fiscalia a la sentència del 9-N és «positiu» des des punt de vista «higiènic i democràtic».

Dimarts passat la mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, va acordar la creació de la ponència conjunta per a abordar la reforma del reglament, una proposta que va posar sobre la taula JxSí i que permetria la tramitació per lectura única de la llei de transitorietat jurídica si es tramita com a proposició de llei. A la Junta només s'hi van posicionar a favor JxSí i la CUP.

El mateix dimarts, el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, va anunciar que volien consensuar amb PSC i C's una «posició comuna» per afrontar la ponència de reforma del reglament del Palament però no va desvetllar encara si tenien la intenció de recórrer-ho davant el Tribunal Constitucional.

Doncs bé, aquest dissabte des de Mollerussa el coordinador general de la formació, Xavier Garcia Albiol, ha confirmat que finalment han optat per aquesta opció, la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat al·legant «violació del dret dels diputats» perquè considera que amb la decisió de la mesa «s'està obligant els partits a posicionar-se respecte a una qüestió molt important sense tenir la tota la informació possible». Albiol també ha insistit que demanaran a PSC i C's si volen fer-ho conjuntament però, independentment del que decideixin, «el PPC no es quedarà amb els braços creuats».

L'altra qüestió sobre la qual ha parlat el dirigent del PPC és la decisió de la Fiscalia de recórrer al Tribunal Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el procés del 9-N contra l´expresident de la Generalitat Artur Mas; la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació, Joana Ortega i l´exconsellera d´Ensenyament, Irene Rigau en considerar que també haurien comès un delicte de prevaricació.

Segons Albiol, «és molt positiu des del punt de vista d'higiene democràtica que es presenti aquest recurs perquè creiem que a aquells que es dediquen a intentar saltar-se i vulnerar l'estat de dret no els ha de sortir gratis» i ha afegit que «han de ser castigats amb la màxima severitat». Ha recordat que hi ha una sentència de dos anys d'inhabilitació per a Artur Mas per desobediència «però si Fiscalia considera que té motius i arguments perquè aquesta condemna sigui superior a nosaltres ens sembla positiu».

Per últim, Xavier Garcia Albiol ha dit que li sembla «positiu» l'anunci de desarmament d'ETA però la banda «el que ha de fer és dissoldre's». En tot cas, «qualsevol pas que es doni en aquesta direcció és millor que res».