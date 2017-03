Abaten un home a Orly que havia disparat a una agent i atacat una soldat

Un individu va ser abatut ahir a l'aeroport d'Orly, al sud de París, després d'haver intentat arrabassar l'arma reglamentària a una militar del dispositiu antiterrorista i hores després d'haver disparat contra una agent en un control d'identitat al nord de la capital francesa. Les autoritats franceses van evitar ahir parlar d'atemptat i la investigació del cas va ser confiada a la secció antiterrorista de la Fiscalia de París. El pare i el germà de l'home abatut van ser detinguts poca estona després dels fets. En el moment de tancar l'edició o havia transcendit si els arrests tenien a veure amb una presumpta complicitat.



L'home, Ziyed B., un ciutadà francès de 39 anys, estava fitxat per delictes de delinqüència menor i tràfic de drogues, però, segons la televisió BFMTV, després d'una estada a la presó estava essent seguit pels serveis d'intel·ligència per la seva presumpta radicalització. Al volant del seu cotxe, un Renault Clio, l'individu va passar per un control de la policia ahir al voltant de tres quarts i cinc de set del matí a la localitat de Garge les Gonesse, moment en què va disparar contra una agent amb una pistola de cartutxos, cosa que li va provocar ferides lleus.



Posteriorment es va dirigir al sud de la capital i a la localitat de Vitry, veïna d'Orly, va robar un cotxe i va amenaçar els clients d'un bar, segons el relat del ministre de l'Interior, Bruno Le Roux.



Aquest vehicle va ser trobat a l'aparcament d'Orly, va assenyalar BFMTV. L'home va aconseguir penetrar a l'aeroport per la terminal sud, i segons el ministre francès de Defensa, Jean-Yves Le Drian, que també va acudir al lloc dels fets, l'individu va atacar una patrulla de militars formada per tres soldats de l'Exèrcit de l'Aire desplegada a Orly dins del dispositiu antiterrorista engegat després de l'onada d'atemptats gihadistes.



L'home va tractar de robar el fusell reglamentari a una soldat, a la qual va fer caure, però no li va aconseguir arrabassar l'arma. Segons testimonis presencials, l'individu va apuntar al cap de la militar mentre els seus dos companys l'apuntaven a ell. Minuts més tard, un important dispositiu policial va acudir al lloc per acordonar la zona. Segons Le Drian, van ser els dos companys de l'agent agredida els que van abatre l'home. Es tracta de la quarta vegada que militars desplegats en missió antiterrorista són objecte d'atacs: l'últim, el del Louvre.