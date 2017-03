Puigdemont diu que al país no li cal «derrotar l'estat per guanyar» el pols

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va defensar la



«via catalana» com la «via correcta» per «defensar i exercir la sobirania» i per arribar a la independència. Ho va dir en la seva intervenció en el Consell Nacional de PDeCAT, en què el president de la formació i expresident del Govern, Artur Mas, va subratllar que «el nostre és un procés i un pols completament democràtic i de tarannà completament pacífic, que no vol dir claudicant», va assenyalar. L'endemà que ETA hagués anunciat que entrega les armes, Mas va ironitzar sobre la petició «d'altura de mires» que govern i els partits del País Basc han demanat a l'executiu de Rajoy. «És com demanar als peixos que visquin fora de l'aigua», va apuntar.



Per la seva banda, Puigdemont va defensar la «via catalana» perquè «no és ni ha estat ni serà mai violenta ni de confrontació». «L'hem de reivindicar amb un punt més de satisfacció i d'orgull», va remarcar als militants del PDeCAT. Davant uns pròxims mesos marcats per la recta final fins al referèndum, el President del Govern va fer una crida a la «paciència i a la serenor», i a evitar caure en «provocacions» i a respondre amb la «resiliència que ha fet gran Catalunya».



Va lamentar que la concepció de l'estat de «guanyar» és la de derrotar Catalunya per «rendició de l'adversari» i una «posterior repressió». «Nosaltres no necessitem derrotar l'estat per guanyar, volem que sigui una victòria dels dos perquè, d'aquest procés, en surtin enfortits els dos», va subratllar. «Però només esperen que ens rendim», es va referir, en aquest sentit, a les inhabilitacions de Mas, Rigau i Ortega, la sentència pendent de fer-se pública d'Homs i altres causes obertes contra càrrecs electes. «Però quan hagin acabat el sac d'inhabilitacions continuarem aquí, centenars de milers de persones», va ressaltar.



A més, va recordar que el govern espanyol comença a «quedar-se sol» després de les valoracions de la Comissió de Venècia, d'alguns diputats estrangers o del parlament britànic, on s'ha creat un grup de discussió per parlar del que està passant a Catalunya. Davant els membres del Consell Nacional, Puigdemont va fer esment de «la fortalesa, que mai han aconseguit doblegar, d'un poble en marxa, mobilitzat i carregat de raons».





«Aquesta lluita val la pena»



Davant aquests arguments, l'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, va assenyalar que «Catalunya està present al món com a subjecte polític», tot i que l'estat actuï de manera «barroera» amb un tarannà «intolerant, poc democràtic i, fins i tot, hostil», va afegir.



Tot i això, va insistir que, malgrat els «insults, calúmnies, difamacions, mentides, campanyes de la por i processos penals», lluny de debilitar-los, «ens han fet més forts». «Aquesta lluita val la pena», va sentenciar Mas, que va refermar el suport «sense escletxes ni fissures» al President, consellers, diputats i alcaldes. «Aquest partit estarà al vostre costat, a les verdes i a les madures, i com que estem segurs que serà a les madures, tots plegats recollirem els fruits», va concloure.





El sí comença dissabte



El PDeCAT iniciarà la seva campanya a favor del sí en el referèndum sobre la independència amb un acte dissabte que ve, dia 25 de març, en suport als encausats després de la consulta independentista del 9-N. Ho va explicar la coordinadora general de la formació demòcrata, Marta Pascal, en el tancament del Consell Nacional del PDeCAT.



«El Govern està fent la feina i ho farà fins que les coses estiguin a punt per convocar, celebrar i aplicar el referèndum. Falten els últims mesos d'aquest tram que ve de lluny i arriba l'hora de la societat», va apuntar durant la seva intervenció el President de la Generalitat, Carles Puigdemont.