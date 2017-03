Mas: "El recurs de la Fiscalia a la sentència del 9-N demostra una autèntica persecució"

L´expresident de la Generalitat Artur Mas ha qualificat aquest diumenge l´anunci de recurs de la Fiscalia a la sentència del 9-N com una "autèntica persecució als lideratges del sobiranisme". El 129è president de la Generalitat ha valorat així la voluntat del Fiscal de recórrer les condemnes d´inhabilitació al Tribunal Suprem, durant el IV Congrés ´Qüestions d´Estat´ que ha organitzat aquest cap de setmana Òmnium Cultural a Badalona (Barcelonès). Igualment, Mas ha fet una crida a les entitats sobiranistes a mantenir el pols en aquest tram decisiu. "Hem de maximitzar les fortaleses del procés sobiranista, minimitzar les debilitats i censurar l´excés de partidisme", ha enumerat l´expresident de la Generalitat, que ha posat especial èmfasi en els ´actius´ del procés sobiranista: la mobilització social i la força municipal.

"Ells tenen jutges, fiscals, policia, el control el diner i unes relacions internacionals pròpies d´un Estat; nosaltres tenim la gent que empeny de manera cívica i pacífica, ells no ho tenen", ha destacat Mas. El 129è president de la Generalitat també ha subratllat que Catalunya "té centenars d´ajuntaments que creuen en el projecte d´un Estat per a Catalunya". "El 9-N va comptar amb la col·laboració de 942 ajuntaments dels aleshores 947 municipis; a Europa i al món que el món municipal estigui al costat d´aquesta operació democràtica té un gran valor", ha conclòs l´expresident de la Generalitat, que posteriorment ha assistit al partit de bàsquet entre el Joventut de Badalona i el FC Barcelona, un matx que ha servit per commemorar el 50è aniversari de la primera lliga verd-i-negra.

A la llotja, Mas ha coincidit amb el vicepresident del Govern i conseller d´Economia, Oriol Junqueras; el líder de Podem, Pablo Iglesias; i el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol.