CDC nega en judici que es financés il·legalment a través del Palau

L'assessor jurídic i representant legal de CDC, Francesc Sànchez, ha negat aquest dilluns davant el tribunal que el partit es financés il·legalment cobrant comissions irregulars a Ferrovial camuflades com a donatius al Palau de la Música.

"Això no és així", ha assegurat a preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled, en una declaració en la qual, com a representant legal de CDC --ara refundat com a PDeCAT--, no ha tingut l'obligació de dir la veritat i ha tingut el dret de no contestar, encara que ha acceptat respondre totes les parts.

Sànchez va ser detingut recentment i posat en llibertat dins de l'operació de la causa del 3%, que investiga una suposada trama en la qual presumptament es va reproduir un 'modus operandi' similar: cobraments de CDC a constructores a canvi d'adjudicar-se obres públiques des d'institucions que controlava el partit.