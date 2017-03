Dos desapareguts en un xoc entre un pesquer i un mercant al port de Barcelona

Dues persones desaparegudes i dues més ferides lleus, les quatre tripulants del pesquer El Fairell, és el balanç del xoc en el qual s´ha vist involucrada aquesta nau i el vaixell mercant rus Midvolga 2 –un abordatge, segons el llenguatge que ha fet servir Salvament Marítim- que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a 1,5 milles nàutiques de la bocana sud del Port de Barcelona. El xoc, que ha tingut lloc cap a les 15.21 h, ha provocat que el pesquer, de dimensions molt més reduïdes que el mercant, s'hagi enfonsat completament. El mercant havia sortit de Barcelona en direcció a Alexandria, quan per causes que es desconeixen ha impactat contra el pesquer. Després del xoc el mercant ha girat cua i ha tornat al port barceloní. A bord del Fairell hi havia quatre persones, les dues ferides lleus que han estat rescatades i les dues desaparegudes.

Des de l´Ajuntament de Barcelona s´ha explicat que a les 16.15 h els Bombers de la ciutat han rebut una petició de col·laboració i han enviat efectius de la divisió de submarinistes a la zona del sinistre. Els dos ferits lleus han pogut ser rescatats, però de moment els submarinistes segueixen buscant els dos desapareguts.

D´altra banda, des del Port de Barcelona s´ha explicat que després de l´accident s´ha activat el Pla d´Autoprotecció (PAU) per donar suport a Capitania Marítima.