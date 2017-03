Pronostiquen una primavera una mica més calurosa

L'hivern ha acabat amb temperatures primaverals, però no es preveu que la d'aquest any sigui una primavera especialment calurosa. Segons les previsions de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA (NOAA, per les seves sigles en anglès), aquest 2017 tindrem una primavera força normal tant a nivell de temperatures com de pluges.

Respecte a la calor, el NOAA pronostica una lleugera pujada dels termòmetres respecte a la mitjana dels últims anys, tot i que afectarà sobretot a Tarragona i la plana de Lleida. Pel que fa a la pluja, no hi haurà un canvi radical respecte el que és habitual en l'estació, si bé s'espera una mica més de pluja que altres anys durant el juny.

La primavera ha començat aquest dilluns a les 11:29 h. i s'acabarà d'aquí a 92 dies, el 21 de juny.