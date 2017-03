Puigdemont i Junqueras insten Rajoy a pactar un referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, demanen al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que prengui exemple del Regne Unit i segui a la "taula del diàleg" per pactar un referèndum. En un article al diari ´El País´ titulat ´Que guanyi el diàleg, que les urnes decideixin´, avisen Rajoy que Catalunya no renunciarà al referèndum "si es manté el rebuig frontal" de l´Estat i que la votació es farà en qualsevol cas al 2017. "No renunciarem a exercir aquest dret. Farem l´indicible per tal que els ciutadans de Catalunya puguin votar enguany en un referèndum d´autodeterminació", afirmen Puigdemont i Junqueras. "Nosaltres ja estem asseguts a la taula del diàleg. Tardaran molt la resta de convidats? Vindran?", es pregunten el president i el vicepresident. A més, també afirmen que l´actitud del govern espanyol ha fet que la majoria de la societat catalana estigui "farta" perquè "l´Estat ha abandonat tots els catalans".

"També els que no volen independència però estimen Catalunya com el que més i pateixen, per tant, quan veuen patir el seu país", assenyalen Puigdemont i Junqueras en l´article. "Que no siguin independentistes no significa que la desatenció de Catalunya no la sentin profundament i paguin també les conseqüències. L´Estat ha abandonat també els catalans que haurien volgut veure en l´espanyol aquell Estat propi que no és aliè a les seves demandes", han reblat els dos màxims membres del Govern, que retreuen una vegada més al govern espanyol que "hagi decidit delegar en els tribunals la seva responsabilitat política". "Amagar-se darrera del Constitucional, de l´Audiència Nacional i del Suprem compromet la tasca i la independència del poder judicial", lamenten a l´uníson Puigdemont i Junqueras. "Europa ja se n´ha adonat i ha mostrat sense ambigüitats la seva preocupació", comenten el president i vicepresident, que posen d´exemple el recent informe de la Comissió de Venècia.

"La diferència no es resol a base de prohibicions i murs"



Paral·lelament, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras volen recordar a Rajoy que "pactar la forma de resoldre les diferències polítiques sempre uneix". "Les diferències només separen i divideixen si no es vol acordar la forma de resoldre-les", insisteixen el president i vicepresident del Govern, que titllen de "pulsió populista i simplista" voler resoldre la diferència a base de "prohibicions, murs i discriminació". "No només és preocupant la total absència de voluntat de diàleg sinó que tot camina en la direcció exactament inversa: querelles, judicialització de la política, guerra bruta o amenaces d´ús de mesures excepcionals", han enumerat amb estupefacció Puigdemont i Junqueras, que han finalitzat recordant que un 80% dels catalans volen ser consultats sobre el futur polític de Catalunya respecte a Espanya i que està en marxa un Pacte Nacional pel Referèndum format per Govern, Parlament i societat civil.

"El Pacte té com a propòsit reiterar la voluntat de celebrar un referèndum, acordat, com a prioritat. Potser algú ens consideri il·lusos. És millor se il·lús que irresponsable, és millor esforçar-se per trobar solucions que optar per no desgastar-se i fer del quietisme virtut", han reflexionat en veu alta Puigdemont i Junqueras.