Dos detinguts a Roda de Ter acusats de gihadisme

Els Mossos d´Esquadra han detingut dues persones en una operació antijihadista a Roda de Ter (Osona). L´operació ha començat a les quatre d´aquesta matinada i s´han fet escorcolls a tres domicilis de la localitat. Aquesta actuació s´està desenvolupant a partir d´una investigació liderada pel Jutjat Central d´Instrucció número 3 de l´Audiència Nacional espanyola per presumptes delictes relacionats amb el terrorisme jihadista. Segons ha explicat el conseller d´Interior, Jordi Jané, en declaracions a Catalunya Ràdio, els arrestats formaven una cèl·lula de propaganda i captació jihadista que havien aconseguit adoctrinar a dues dones catalanes, una de Roda de Ter i una altra de Manlleu.

Segons la policia catalana, la investigació es va iniciar després de detectar que l´activitat dels detinguts, de 26 i 37 anys i de nacionalitat marroquina, estava dirigida a la captació i radicalització de persones i també haurien realitzat accions d´enaltiment del terrorisme i incitació a cometre delictes de terrorisme.

El conseller d´Interior ha explicat que els dos detinguts tenien una "activitat potent a la xarxa", des d´on difonien missatges jihadistes. A més, ha assegurat que havien adoctrinat a dues dones catalanes, una de Roda de Ter i una altra de Manlleu, que "se sentien ja jihadistes" i que estaven "disposades a morir per aquesta causa". Jané ha explicat que aquests casos d´adoctrinament van ser detectats per vigilants locals i policies municipals, en el cas de Roda de Ter el maig del 2016.

Els Mossos estan escorcollant tres domicilis a Roda de Ter dels dos detinguts i s´està obtenint tota la informació dels seus ordinadors i telèfons mòbils per saber "quines podrien ser les seves intencions", segons Jané. El conseller ha explicat que els detinguts tenen antecedents policials no tots lligats a l´àmbit jihadista, com ara delictes violents, de lesions i amenaces "cridant ´Alà és gran´".

El conseller ha afegit que, més enllà de "contactes directe" a la xarxa, en aquests moments no es pot afirmar que els dos detinguts tinguessin "una relació més intensa amb Estat Islàmic", tot i que caldrà analitzar les dades que s´obtinguin durant els escorcolls.

Està previst que els detinguts siguin traslladats dijous a Madrid perquè declarin divendres a l´Audiència Nacional.